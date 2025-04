Picape comprada com dinheiro salvo do Plano Collor segue 0 km após 35 anos

Uma picape comprada em 1990 continua praticamente zero-quilômetro, com apenas 91 km marcados no hodômetro, após permanecer durante 33 anos em uma garagem de Itapetininga, no interior de São Paulo.

Ainda com plástico nas calotas e em estado impecável, a Ford F-1000 prata foi vendida em 2023 a colecionador que prefere o anonimato, cliente de Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas - que inspecionou o veículo antes de o negócio ser fechado, por um preço mantido em segredo.

Imagem: Arquivo pessoal

Especializado em garimpar e negociar veículos antigos e pouco rodados, Reginaldo fez o "resgate" da raridade a pedido desse cliente e conta que seu primeiro dono, que adquiriu o veículo zero-quilômetro há mais de três décadas, morreu há cerca de quatro anos, aos 82. Após a conclusão do inventário, seus herdeiros decidiram vender a picape.

A caminhonete pode ser considerada um símbolo da época de sua fabricação: o ano de 1990 ficou marcado história do Brasil pelo Plano Collor, no qual o então recém-empossado presidente Fernando Collor, preso nesta sexta-feira (25) após ser condenado por corrupção passiva, anunciou o confisco da maior parte do dinheiro guardado na poupança e dos investimentos da população com a justificativa de controlar a inflação.

Segundo os herdeiros disseram a Reginaldo de Campinas, seu pai adquiriu a F-1000 com dinheiro bloqueado pelo Plano Collor. De fato, na época, o governo do então presidente abriu algumas exceções, conhecidas como "torneirinhas", para liberar recursos retidos. Um dos setores beneficiados foi a indústria automotiva.

Cofre do motor a diesel preserva todos os adesivos originais; Ford F-1000 está 100% operacional Imagem: Arquivo pessoal

"Uma filha do primeiro dono contou que seu pai já comprou a picape com a intenção de mantê-la intacta por décadas. Foi exatamente o que aconteceu", conta Reginaldo.

Outro detalhe interessante é que uma segunda picape, idêntica, porém com pintura amarela, foi adquirida no mesmo dia por outro integrante da mesma família, mas essa "pegou no batente" e roda até hoje em Itapetininga, nas mãos de outro proprietário, diz.

Picape mantém as placas amarelas da época em que foi adquirida, mas documentação atual é da placa cinza Imagem: Arquivo pessoal

Equipada com vidros elétricos, direção hidráulica e teto solar, a F-1000 prata mantém até hoje as placas amarelas, com lacre e os caracteres YI 5388.

"Pouco depois da compra, talvez em 1991, o primeiro dono providenciou a troca da documentação para a placa cinza, que tinha acabado de chegar para veículos registrados em São Paulo, mas ele nunca trocou as chapas originais, amarelas", explica Reginaldo Ricardo.

Com a troca de dono e a necessária transferência da documentação, a picape vai receber as placas atuais, no padrão Mercosul - não sabemos se o atual proprietário manterá as chapas amarelas, já que, muito provavelmente, não deverá rodar com sua nova aquisição para não desvalorizá-la, considerando a baixíssima quilometragem.

Nunca pegou no batente: caçamba está impecável e isso inclui as respectivas proteções de madeira Imagem: Arquivo pessoal

As fotos que ilustram essa reportagem foram cedidas por Reginaldo de Campinas, que produziu material audiovisual da F-1000 antes de entregá-la ao seu novo dono.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.