Chuva na Grande SP: menino morre após ser arrastado para galeria em parque

Um menino de 7 anos morreu neste domingo (26) após ser arrastado pela água para uma galeria em um parque em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Esta é a terceira morte registrada desde sexta-feira (24) na capital e Grande São Paulo em razão das chuvas.

O que aconteceu

Criança foi arrastada durante forte chuva e caiu na galeria de águas pluviais nesta tarde, informaram os bombeiros. Ela brincava no Parque Municipal do Povo Roberto Nasraui, em Itapecerica da Serra, quando foi levado pela água. Quatro viaturas foram deslocadas para o atendimento da ocorrência.

Corpo do menino foi localizado às 20h28, segundo a Defesa Civil do Estado. As buscas pela criança foram realizadas pelos bombeiros e a Defesa Civil do município.

A vítima morava em Embu das Artes, também na Grande São Paulo. O nome do menino não foi divulgado pelas autoridades.

Prefeitura de Itapecerica da Serra divulgou nota de pesar. A gestão municipal disse que o prefeito, vice-prefeito e diversos secretários municipais "acompanharam de perto o trabalho de busca e estão no local prestando todo suporte à família enlutada".

A Defesa Civil informou que esta é a 17ª morte registrada durante a Operação de Chuvas. A ação foi iniciada pelo órgão em 1º de dezembro de 2024. Ontem, seis pessoas ficaram feridas depois do desabamento de uma casa no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, também em razão das fortes chuvas.

Motociclista e artista também morreram

Motociclista foi encontrado morto neste domingo após ser arrastado por uma correnteza enquanto chovia. Ele estava desaparecido desde a noite de sábado (25).

Corpo foi localizado na Cidade Industrial Satélite de Cumbica e resgatado por volta das 10h deste domingo. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, ainda não há informações sobre a identidade do motociclista e os familiares dele ainda não foram localizados.

Já o artista Rodolpho Tamanini Netto, 73, morreu após ser arrastado por um carro que invadiu a casa dele. O caso ocorreu na Vila Madalena, zona oeste da capital, durante a forte chuva que atingiu a cidade no final da tarde de sexta-feira (24).

Rodolpho Tamanini Netto Imagem: Arquivo pessoal

Trabalhadores de uma obra ao lado da casa viram o incidente e contaram à família na manhã seguinte. Segundo Carlos Medina, sobrinho de Rodolpho, com a força da água, o carro derrubou o portão e arrastou o artista até o fundo da casa.

Rodolpho morava na mesma casa desde que nasceu, localizada próximo ao Beco do Batman, famoso ponto turístico da capital. No local também funcionava o ateliê dele, enquanto o primeiro andar pertencia a uma prima, que não estava em casa no momento do temporal.