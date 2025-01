Kvaratskhelia está fisicamente 'pronto', diz Luis Enrique

O atacante Khvicha Kvaratskhelia, anunciado esta semana como reforço do Paris Saint-Germain, está fisicamente "pronto", declarou nesta sexta-feira (24) o técnico da equipe, Luis Enrique, que não confirmou a participação do georgiano no jogo contra o Reims, pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

"Ele está muito bem fisicamente, vimos isso durante o treinamento. Está bem adaptado, é um jogador do PSG. Está tudo bem, ele está pronto", disse o treinador espanhol em entrevista coletiva.

"Como sempre, quando você contrata um jogador, é porque você acredita que ele vai melhorar o time, mas quando ele vai jogar? Depende dos treinos, é muito difícil, depende do nível do elenco", disse Luis Enrique.

"O importante é a dinâmica e que ele veja o que pedimos aos jogadores, e estou muito satisfeito", acrescentou.

"Nós o conhecemos bem, queríamos contratá-lo no ano passado, mas não foi possível. Ele pode se encaixar em nosso estilo de jogo", explicou Luis Enrique.

O treinador disse que quer Kvaratskhelia atuando "na frente do gol o mais frequentemente possível para estar em posição de finalizar, mas também conectado aos outros jogadores". Não há dúvidas, segundo Luis Enrique, de que "ele trará algo positivo para a equipe".

