Olho saltado após assoar nariz? Entenda caso do jogador de time holandês

Um episódio curioso chamou a atenção durante uma partida do Heerenveen, time holandês, no dia 16 de janeiro. O atleta Ion Nicolaescu ficou com o olho extremamente inchado ao tentar assoar o nariz, dando a impressão de que o órgão estava quase saltando do rosto.

O que explica olho "saltar"?

Assoar o nariz aumenta pressão. "Quando a gente assoa o nariz, jogamos uma pressão de ar muito grande dentro da cavidade nasal e, ao mesmo tempo, trancamos essa região para que a secreção nasal saia em jato", explica Wuilker Knoner, neurocirurgião e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

Combinação de pressão e fragilidade preexistente na região pode fazer o olho "saltar". "Esse aumento de pressão pode se espalhar para as regiões vizinhas. Se houver uma fragilidade (como traumas, fraturas) no osso entre o nariz e a cavidade ocular, chamada órbita, o ar comprimido pode passar para a cavidade do olho, criando a sensação de que o olho saltou", diz Knoner.

Fenômeno é chamado de enfisema orbitário ou periorbitário. Embora pareça que o olho realmente tenha saltado, trata-se de ar acumulado na região, o que provoca a impressão visual.

Moldovan footballer Ion Nicolaescu's eye almost POPS OUT of its socket as he blows his nose pic.twitter.com/0S9o8ApxZR -- RT (@RT_com) January 19, 2025

Há riscos

É possível que o ar da cavidade nasal leve bactérias para a órbita, o que pode causar infecções graves. "Por ser uma cavidade contaminada, o nariz pode transferir microrganismos para a cavidade ocular, comprometendo o olho, o nervo óptico e outras estruturas. Em casos mais graves, isso pode evoluir para uma infecção generalizada", afirma o neurocirurgião.

Outras condições podem causar o olho saltado. É o caso da fístula carotídeo-cavernosa, uma comunicação anormal entre uma artéria e uma veia no crânio. "Esse problema pode surgir após traumas e realmente empurrar o olho para fora", esclarece Knoner.

Quando procurar ajuda médica?

Cuidado com inchaço ou dor no olho ao assoar nariz. "Se, ao assoar o nariz, você perceber inchaço no olho, vermelhidão, dor intensa ou sinais de infecção, como febre e calor local, é fundamental buscar ajuda médica imediatamente", alerta Knoner. Outros sinais de alerta incluem visão dupla ou a sensação de crepitação ao redor do olho, como se houvesse bolhas de ar sob a pele.

Sintomas podem indicar comunicação anormal entre as cavidades nasal e ocular. Especialmente em pessoas que já sofreram traumas na região da face. "Essa fragilidade entre as cavidades pode facilitar a passagem de ar e aumentar o risco de complicações", diz o especialista.