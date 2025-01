Na Coreia do Sul, investigadores pedem acusação do presidente Yoon

Investigadores sul-coreanos recomendaram nesta quinta-feira (23) a acusação do presidente Yoon Suk-yeol por rebelião e abuso de poder. Ele está detido e suspenso do cargo pela tentativa de impor a lei marcial no país, o que mergulhou a Coreia do Sul numa grave crise política.

Yoon está detido desde 15 de janeiro por ter, para a surpresa de todos, na noite de 3 para 4 de dezembro, proclamado a lei marcial e enviado o exército ao parlamento, antes de ser forçado a recuar sob pressão dos deputados e de uma multidão.

Após 51 dias de apuração, o Gabinete de Investigação da Corrupção (CIO), a agência anticorrupção que centraliza as investigações criminais sobre o presidente, apresentou as suas conclusões à acusação.

O órgão declarou que "decidiu solicitar à Procuradoria do Distrito Central de Seul que inicie um processo contra o atual presidente, Yoon Suk-yeol, no contexto de alegações relacionadas, em particular, com a condução de uma rebelião".

O Ministério Público tem agora 11 dias para decidir se inicia ou não o processo solicitado. A rebelião é um crime punível com a morte.

Num procedimento separado, o do seu julgamento de impeachment, Yoon, suspenso do cargo desde meados de dezembro, compareceu perante o Tribunal Constitucional à tarde.

"Vamos esquecer"

Ouvido como testemunha, o ministro da Defesa na época dos acontecimentos, Kim Yong-hyun, garantiu que o chefe de Estado decretara a lei marcial com relutância.

O próprio Yoon admitiu ter visto inúmeras falhas legais no projeto de lei marcial que o ministro preparou a seu pedido. "Rimos quando eu disse 'vamos esquecer, já que não é viável'", disse ele no depoimento.

Seu advogado, Yoon Kab-keun, disse aos repórteres que Yoon honraria as próximas quatro intimações, a menos que surgissem "circunstâncias especiais".

O deputado Choi Ki-Sang, que esteve presente no tribunal, disse que as perguntas feitas a Yoon poderiam "influenciar as testemunhas e exercer pressão psicológica sobre elas".

Eleito presidente em 2022, este antigo procurador de destaque sempre justificou até agora o uso da lei marcial acusando o Parlamento - controlado pela oposição - de bloquear os seus projetos de lei e evocando "elementos hostis" que ameaçam o país.

Os oito juízes do Tribunal Constitucional têm até meados de junho para tirar definitivamente Yoon do cargo ou restabelecê-lo na presidência. São necessários seis votos para confirmar a sua saída. A próxima audiência está marcada para 2 de fevereiro.

Apesar da sua suspensão e prisão, um acontecimento sem precedentes para um presidente sul-coreano em exercício, Yoon continua oficialmente a ser o chefe de Estado enquanto aguarda a decisão do Tribunal Constitucional.

Obstrução

Yoon contesta a legalidade da investigação criminal que o visa e continua a rejeitar intimações do COI, que o acusa de uma atitude "não cooperante".

O serviço de segurança de Yoon "impediu buscas e apreensões, incluindo o acesso a dispositivos de comunicação seguros, como telefones confidenciais", observou Lee Jae-seung, vice-chefe do COI.

O COI espera agora uma acusação formal do Ministério Público. Em resposta, os defensores de Yoon pediram a promotoria na quinta-feira que "conduzam uma investigação que respeite a legitimidade legal e o devido processo".

Nas conclusões da sua investigação, o COI disse que Yoon tinha "abusado da sua autoridade ao forçar os agentes da polícia da Unidade da Guarda da Assembleia Nacional e das forças da lei marcial a realizar tarefas que estavam além das suas obrigações".

Ao enviar o exército ao parlamento, Yoon também "obstruiu o exercício do direito dos legisladores de exigir o fim da lei marcial", segundo os investigadores.

Yoon nega ter ordenado ao exército que "retirasse" deputados do parlamento para os impedir de votarem contra a lei marcial.

A crise prolongada levou o Banco Central da Coreia do Sul a reduzir, na segunda-feira, a sua previsão de crescimento econômico para 2025 para 1,6% a 1,7%. Anteriormente, estava previsto um crescimento de 1,9%.

Já no quarto trimestre de 2024, o crescimento do PIB na quarta maior economia da Ásia abrandou para 0,1%, a taxa mais baixa do ano.

