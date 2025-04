'Nova imagem da igreja': fiéis relembram legado do papa Francisco

Milhares de turistas e fiéis se concentram na Praça de São Pedro, no Vaticano, para prestar a última homenagem ao papa Francisco, que morreu de um derrame, de acordo com o Vaticano na segunda-feira (21). Eles relataram à RFI que o anúncio deixa um enorme vazio e relembraram o legado do pontífice.

O brasileiro Victor Souto Maior foi a Roma para a Semana Santa e estava presente na missa de Páscoa. "A emoção foi muito grande domingo (20), quando eu recebi a benção na última missa dele. Já estava bem debilitado", relata. "Ele passou de papamóvel perto da gente, eu recebi a benção. Foi uma emoção muito grande. Ele fechou realmente o pontificado com chave de ouro", diz Victor, relembrando a última vez em que o papa foi visto em público.

"Recebendo a notícia, fica a tristeza, mas também a alegria e a esperança na ressurreição, dele no último dia e de todos nós", diz o católico praticante. "Para mim ficam os ensinamentos dele, fica a palavra de misericórdia, de bondade que ele sempre me passou como fiel, como filho espiritual. Então, é um misto de emoções, tristeza, mas também de alegria", diz o jovem.

Na longa procissão de peregrinos e turistas que convergiam em direção à Praça de São Pedro, na segunda-feira, muitos afirmavam que se sentiam órfãos.

Giuliana mora em Latina, ao sul de Roma, e queria muito ir ao Vaticano neste dia. "Estamos com o coração partido e muito tristes. Ele foi um papa realmente bom, um de nós. Ele nos ensinou muito, foi um papa verdadeiramente humano, estava sempre entre o povo, e permanecer humilde como ele era é um grande ensinamento", diz. "Espero que esse ensinamento seja reconhecido por todos."

Um Papa que tornou a Igreja mais acessível

Vários fiéis acenderam velas em uma igreja localizada a alguns metros da Praça de São Pedro. Alessandro veio com sua família para passar a segunda-feira de Páscoa, feriado em muitos países da Europa, perto da grande esplanada do Vaticano. Para ele, o grande legado de Francisco foi tornar a imagem da Igreja mais acessível.

"Os tempos são difíceis, há muitas nuvens no horizonte, mas ele queria dar uma nova imagem à Igreja. Uma Igreja que pudesse ser resumida como 'mais simples'. Ele é um papa que realmente influenciou cada um de nós, simples fiéis", diz Alessandro.

"Ontem, ao ver o Papa Francisco na sacada, pensei que ele não duraria muito. Então, não esperava muito", diz outro fiel italiano à RFI. "Esta é a maior bênção deste papa. Para mim, ele trouxe uma novidade à Igreja, que antes era muito conservadora. Desde sua eleição, ele abriu um caminho que não pode ser fechado novamente", afirma outro católico italiano.

"É difícil superar"

A francesa Marie-Claude, que esteve presente nas celebrações da Páscoa, também compartilhou sua emoção. "O Papa passou pelo local onde eu estava", explica ela, que voltou na segunda-feira à Praça de São Pedro. "Ouvimos quando ele nos desejou uma Feliz Páscoa, mas tivemos dificuldade em entender suas palavras. E quando, esta manhã, meu genro nos contou que o papa havia falecido, eu chorei. Vê-lo ontem e saber disso esta manhã é difícil de superar", diz.

"Quando ouvi a notícia, fiquei realmente surpreso, porque ontem mesmo ele fez tantas coisas. Eu mesmo vi sua bênção Urbi et Orbi e celebrei a Missa de Páscoa nesta praça do Vaticano", disse um padre sul-coreano que rezava na Praça de São Pedro. "Quando eu era seminarista, em 2014, o papa Francisco foi ao meu país, a Coreia do Sul, para reconciliar muitas pessoas. No momento, a Coreia estava muito dividida e ele fez muito pelos coreanos, mas também pela paz entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Quando conheci o Papa Francisco, ele me tocou profundamente", conta.

Os nove dias de luto começaram oficialmente no Vaticano, como manda a tradição. Na noite de segunda-feira, o corpo do papa foi colocado dentro do caixão na capela da Residência Santa Marta, onde morava Francisco. Eles será trasladado para a Basílica do Vaticano na manhã de quarta-feira, onde será velado.

Na noite de segunda-feira, na Praça São Pedro, foi realizada a primeira oração pública com a recitação do Rosário, pelo Cardeal Mauro Gambetti, em homenagem ao Papa Francisco, transmitida pelo Vatican News no YouTube.