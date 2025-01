Como é a artroscopia de joelho, cirurgia para repor cartilagem que Xuxa fez

Xuxa Meneghel, 61, foi internada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar uma artroscopia no joelho. O procedimento já estava planejado, durou 20 minutos e não teve complicações. A apresentadora já caminha, se alimenta e tem previsão de alta nesta quarta-feira (22).

Como funciona a cirurgia?

A artroscopia do joelho é um procedimento para repor a cartilagem. Responsável por reduzir o atrito entre os ossos e absorver impactos, a cartilagem é essencial para atividades como andar, correr e pular. Sua saúde é indispensável para evitar dores e problemas articulares.

A cirurgia funciona assim: dois pequenos furos são feitos na área a ser tratada. Por um deles, é inserida uma câmera para que o cirurgião visualize o interior da articulação. Pelo outro, um instrumento específico realiza as intervenções necessárias.

Tratamento pode ser feito com aplicações diferentes. Entre elas, a colocação de membrana artificial, que pode ser realizada por artroscopia ou cirurgia aberta, dependendo do caso. Já o transplante osteocondral, que também é uma opção, usa parte saudável de outro joelho. Consiste em retirar cartilagem saudável de outra área do joelho do próprio paciente para reparar a região lesionada. Também existe o procedimento de microfratura, em que pequenos furos são feitos no osso logo abaixo da lesão para estimular a formação de um tecido que substitua a cartilagem. Não se sabe qual foi técnica foi usada no caso da apresentadora.

Quando o procedimento é indicado?

A artroscopia é recomendada para tratar diversas condições do joelho, como:

Lesões na cartilagem;

Problemas nos meniscos;

Inflamações articulares;

Casos de artrose em estágio inicial.

Outros procedimentos e cuidados

Independente do tipo de cirurgia, é fundamental seguir um protocolo de cuidados antes e depois do procedimento. Entre eles, geralmente estão:

Preparação pré-cirúrgica. Inclui avaliação médica completa, check-up e consulta com anestesista.

Fortalecimento muscular. Trabalhar a musculatura dos membros inferiores e do core antes da cirurgia ajuda na recuperação.

Pós-operatório. Respeitar as orientações médicas, como uso de muletas, e não abrir mão da fisioterapia.

Assessoria de Xuxa informou que o procedimento foi agendado a tempo dela se recuperar 100% para a turnê "A Última Nave". O projeto irá percorrer o Brasil para celebrar os 40 anos de carreira da artista no segundo semestre de 2025.

* Com informações de matéria publicada em 29/03/2022.