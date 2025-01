Liverpool vence Lille (2-1) e se classifica para as oitavas da Champions

O Liverpool chegou à sétima vitória em sete jogos na Liga dos Campeões ao bater o Lille por 2 a 1 nesta terça-feira (21), em Anfield, e de quebra se classificou diretamente para as oitavas de final, sem ter que passar pelo playoff prévio.

Os 'Reds' interromperam uma série de 21 jogos sem derrota do Lille, que ficou com um jogador a menos nos últimos 30 minutos de jogo devido à expulsão do lateral Aissa Mandi (59').

Os ingleses marcaram com Mohamed Salah (34') e Harvey Elliott (67'), enquanto Jonathan David (62') fez o gol dos visitantes.

O Lille, 11º na classificação da Champions, está garantido pelo menos no mata-mata antes das oitavas, mas ainda pode conseguir uma vaga direta na última rodada desta primeira fase, contra o Feyenoord, no dia 29 de janeiro, em casa.

Salah, que infernizou a defesa do time francês, fez o primeiro jogo depois de receber ótimo passe em profundidade de Curtis Jones e finalizar na saída do goleiro Lucas Chevalier.

Chevalier, pouco acionado até o primeiro gol, evitou uma derrota ainda mais elástica do Lille com defesas importantes em tentativas de Salah (44'), Darwin Núñez (58') e Federcio Chiesa (82' e 90'+1).

Depois da expulsão de Mandi, Jonathan David empatou para os franceses, mas a alegria durou pouco.

Cinco minutos depois, o Liverpool fez o gol da vitória com Harvey Elliot, que aproveitou uma sobra de bola em cobrança de escanteio para emendar de primeira e contar com um desvio na defesa do Lille para balançar as redes.

