Hassett diz que representante comercial recebeu 18 ofertas por escrito de ministros de Comércio Exterior

WASHINGTON (Reuters) - O representante comercial dos Estados Unidos (USTR) tem 14 reuniões agendadas para esta semana com ministros de Comércio Exterior, disse o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, nesta quarta-feira, enquanto os países buscam chegar a um acordo sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Hassett, que fez os comentários durante uma entrevista ao programa "The Ingraham Angle", da Fox News, disse que o USTR recebeu 18 ofertas por escrito de ministros de Comércio Exterior.

(Reportagem de Jasper Ward)