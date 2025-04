Congo e M23 se comprometem a trabalhar pela paz após negociações de Doha

Por Sonia Rolley e Ange Kasongo

(Reuters) - Os rebeldes do M23 prometeram nesta quarta-feira, em declarações divulgadas após negociações no Catar, trabalhar pela paz depois da onda de violência que eclodiu em janeiro no Congo, em meio aos temores de uma guerra regional mais ampla envolvendo também Ruanda.

A concordância entre as partes gerou um vislumbre de esperança de que o mais recente ciclo de violência em um conflito de décadas, enraizado no genocídio de Ruanda, pudesse se amenizar. Mas fontes nas delegações expressaram frustração com o ritmo das negociações.

Cada lado divulgou a mesma declaração separadamente depois que suas delegações deixaram o Catar no início da semana, após mais de uma semana de discussões.

"Ambas as partes reafirmam seu compromisso com a cessação imediata das hostilidades, a rejeição categórica de qualquer discurso de ódio e intimidação, e apelam às comunidades locais para que cumpram esses compromissos", diz o comunicado.

A declaração descreveu as conversas como "francas e construtivas", mas não ficou claro se ou quando outra rodada de negociações ocorrerá.

O M23 realiza um avanço sem precedentes desde janeiro, tendo tomado as duas maiores cidades do leste do Congo em um ataque que matou milhares de pessoas e levantou temores de uma guerra regional mais ampla.

A mais recente iniciativa de paz do Catar ocorre após o país do Golfo ter mediado com sucesso uma reunião surpresa no mês passado entre o presidente congolês, Felix Tshisekedi, e o presidente ruandês, Paul Kagame. Ambos os líderes pediram um cessar-fogo após o encontro.

Isso aparentemente abriu caminho para negociações diretas entre o Congo e o M23. O Congo há muito rejeitava a ideia de negociar com o M23, classificando-o como um grupo terrorista.

Ruanda, por sua vez, nega há muito tempo ajudar o M23, dizendo que suas forças estão agindo em legítima defesa contra o exército do Congo e milicianos da etnia hutu ligados ao genocídio de Ruanda em 1994, que matou cerca de 1 milhão de pessoas, a maioria tutsis.

A posição do Congo é apoiada pelas Nações Unidas e pelos governos ocidentais, que dizem que Ruanda está apoiando os rebeldes enviando tropas e armas.

Alguns participantes das negociações no Catar reclamaram que as reuniões rapidamente se estagnaram por detalhes técnicos.

Fontes de ambos os lados disseram que potenciais medidas de construção de confiança, como a libertação de prisioneiros detidos no Congo acusados de ligações com Ruanda e o M23, inflamaram as tensões e quase atrapalharam o resultado.

"Eles estão pedindo demais. Eles nem controlam duas das 26 províncias", disse uma fonte do governo do Congo. "Nosso sistema de justiça é independente. Não podemos ceder a qualquer capricho. Crimes foram cometidos. Algumas pessoas têm que pagar."

Uma fonte da coalizão rebelde que inclui o M23 disse que os partidos deixaram Doha quando os desentendimentos sobre medidas de construção de confiança se tornaram um obstáculo intransponível para negociações substantivas.

No entanto, diplomatas informados sobre as negociações disseram que, no final das contas, o Catar conseguiu pressionar os dois lados a divulgar uma declaração conjunta concordando em continuar trabalhando em uma trégua.

"Este é um passo crucial para acabar com a violência", disse Maxime Prevot, ministro das Relações Exteriores da Bélgica, na quarta-feira no X.

Uma fonte das Nações Unidas disse à Reuters nesta quarta-feira que os combates haviam recomeçado no território congolês de Walikale.

O M23 se retirou da cidade de Walikale, um centro estratégico de mineração, no início deste mês, numa atitude descrita como um gesto de boa vontade antes das negociações de paz planejadas com o governo.

(Reportagem adicional de Fiston Mahamba e Yassin Kombi; texto de Robbie Corey-Boulet e Jessica Donati)