Trump acredita ter um acordo com Zelenskiy e Putin

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que acredita ter um acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para resolver a guerra na Ucrânia.

Trump também disse, em declarações na Casa Branca, que achou mais difícil do que o esperado trabalhar com o líder ucraniano. Outros funcionários do governo disseram anteriormente que um acordo ainda era incerto e que os Estados Unidos poderiam abandonar as negociações de paz na ausência de um progresso rápido.

"Acho que a Rússia está pronta e muita gente disse que a Rússia queria ir em frente com tudo. E acho que temos um acordo com a Rússia. Precisamos chegar a um acordo com Zelenskiy", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

"Achei que seria mais fácil lidar com Zelenskiy. Até agora, tem sido mais difícil... Mas acho que temos um acordo com os dois. Espero que eles cheguem a um acordo, porque estou querendo economizar e, sabe, gastamos muito dinheiro, mas isso envolve muita humanidade", disse Trump.

Questionado sobre a proposta dos EUA apresentada à Ucrânia que faria com que a Crimeia fosse reconhecida como território russo de jure, Trump não abordou o assunto diretamente, dizendo que não tinha "nenhum favorito" entre Ucrânia e Rússia e que só queria que a guerra acabasse.

Os comentários de Trump pareceram contradizer os de outros altos funcionários do governo.

Poucas horas antes, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse a jornalistas que Trump estava "frustrado" com o ritmo das negociações e que na ocasião Zelenskiy "parece estar indo na direção errada".

(Reportagem de Gram Slattery)