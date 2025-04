Real Madrid vence Getafe (1-0) e segue na luta pelo título do Espanhol

O Real Madrid se manteve na luta pelo título da LaLiga, após vencer o Getafe (12º) por 1 a 0 no 'El Coliseum' nesta quarta-feira (23), em uma partida da 33ª rodada do campeonato espanhol.

Um gol do turco Arda Güler aos 21 minutos de jogo deixou o clube 'merengue' novamente a quatro pontos do líder Barcelona, que na terça-feira havia vencido o Mallorca (8º) por 1 a 0 em Montjuic.

Em outra disputa entre os gigantes do futebol espanhol, o time da capital vai enfrentar o Barça no sábado na final da Copa do Rei, em Sevilha.

Tendo em vista esse 'El Clásico' decisivo, o técnico Carlo Ancelotti fez diversas mudanças na equipe titular em relação ao elenco que obteve a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao no domingo, optando por Brahim Díaz e o brasileiro Endrick desde o início.

A primeira chance da partida surgiu das chuteiras de Luis Milla (3') para o time 'azulón', mas o goleiro belga Thibault Courtois conseguiu segurar sem problemas. Pouco depois, Borja Mayoral voltou a levar perigo aos 'merengues' com uma cabeçada que foi para fora.

Dois minutos depois, Fran García perdeu uma dupla chance após um passe rasteiro do brasileiro Vinicius para o segundo poste. O goleiro da casa, David Soria, estava atento e acabou afastando o primeiro chute, enquanto o segundo chute do lateral-esquerdo saiu por cima.

Quando o Getafe parecia dominar, Güler marcou após um contra-ataque. O meio-campista turco controlou a bola na entrada da área após a defesa tentar afastar e finalizou com o pé direito. O goleiro David Soria chegou a tocar a bola na primeira trave, mas não conseguiu desviar.

A partir desse momento, a equipe merengue começou a dominar o jogo e poderia ter ampliado, mas o togolês Djené Dakonam impediu o gol de Endrick na mesma linha (33').

- Lesão de Camavinga -

No segundo tempo, os 'merengues' correram riscos. Apenas o brasileiro Vini Junior teve uma chance, enquanto o goleiro belga Thibault Courtois foi obrigado a fazer boas defesas para impedir o empate que os 'azulones' buscaram até o fim da partida.

O francês Eduardo Camavinga saiu do campo nos acréscimos com um desconforto físico, deixando seu time com dez jogadores.

"Não estou chateado. Fizemos um primeiro tempo muito bom e, no segundo, sofremos. Eles pressionaram", disse Ancelotti em entrevista coletiva, após reconhecer que Camavinga tem um desconforto e provavelmente perderá a final da Copa do Rei.

Com um ar sério, o técnico italiano disse que o Barcelona pode chegar como favorito, mas que por se tratar de uma final, tudo pode acontecer. Ele reconheceu que falta precisão ao time nas finalizações: "É verdade, buscamos mais solidez na defesa, mas falta um pouco mais de eficiência".

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Valencia - Espanyol 1 - 1

Barcelona - Mallorca 1 - 0

- Quarta-feira:

Athletic Bilbao - Las Palmas 1 - 0

Celta Vigo - Villarreal 3 - 0

Getafe - Real Madrid 0 - 1

Alavés - Real Sociedad 1 - 0

- Quinta-feira:

(14h00) Osasuna - Sevilla

Leganés - Girona

(16h30) Atlético de Madrid - Rayo Vallecano

Betis - Valladolid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 33 24 4 5 89 32 57

2. Real Madrid 72 33 22 6 5 66 31 35

3. Atlético de Madrid 63 32 18 9 5 53 27 26

4. Athletic Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24

5. Villarreal 52 32 14 10 8 55 45 10

6. Betis 51 32 14 9 9 45 40 5

7. Celta Vigo 46 33 13 7 13 50 49 1

8. Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7

9. Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 37 -5

10. Rayo Vallecano 41 32 10 11 11 35 39 -4

11. Osasuna 41 32 9 14 9 39 46 -7

12. Getafe 39 33 10 9 14 31 30 1

13. Espanyol 39 32 10 9 13 35 41 -6

14. Valencia 39 33 9 12 12 37 49 -12

15. Sevilla 37 32 9 10 13 35 43 -8

16. Alavés 34 33 8 10 15 35 46 -11

17. Girona 34 32 9 7 16 39 51 -12

18. Las Palmas 32 33 8 8 17 38 53 -15

19. Leganés 29 32 6 11 15 29 48 -19

20. Valladolid 16 32 4 4 24 23 76 -53

./bds/rsc/dr/aam/mvv

© Agence France-Presse