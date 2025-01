Aneel aprova redução média de 3,70% na tarifa da Roraima Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 21, o reajuste tarifário anual da Roraima Energia S.A., com redução de 3,70% em média para os consumidores da distribuidora. A diminuição na tarifa valerá a partir de 25 de janeiro, próximo sábado.

Na classificação por grupos de consumidores, a queda média será de 6,13% para os consumidores em alta tensão (grandes empresas).

Já os consumidores em baixa tensão (residenciais, rurais, iluminação pública, etc.) terão as tarifas atenuadas em 3,10%.

Pesou no balanço para a revisão tarifária a redução de custos de transporte, componentes financeiros e com as chamadas receitas irrecuperáveis.

A Roraima Energia S.A. atende aproximadamente 213 mil unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 852 milhões.