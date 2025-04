México diz que continuará com abordagem tranquila em relação às tarifas de Trump

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - A abordagem "cabeça fria" do México em relação à ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rendeu um tratamento preferencial em seu anúncio tarifário abrangente nesta semana e uma estreita relação de trabalho com sua equipe comercial, disse o vice-secretário de Economia do México à Reuters nesta quinta-feira.

Luis Rosendo Gutierrez, subsecretário de Comércio Internacional, disse em entrevista que autoridades mexicanas vão se reunir na próxima semana com o secretário de Comércio Howard Lutnick e o representante comercial dos EUA Jamieson Greer para analisar as tarifas dos EUA sobre as importações de automóveis, aço e alumínio e o estado dessas indústrias.

(Reportagem de David Lawder)