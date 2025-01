Imigração, 'censura', gênero e liberdade; 9 frases do discurso de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), falou por mais de meia hora durante seu discurso durante a cerimônia de posse. De volta à Casa Branca após 4 anos, o republicano destacou as políticas anti-imigração, a defesa da liberdade de expressão e a recuperação econômica dos EUA.

Leia as frases do discurso de Trump

A era de ouro dos Estados Unidos começa hoje. Deste dia em diante o nosso país irá florescer e ser respeitado novamente em todo o mundo. (...) A principal prioridade será criar uma nação que seja orgulhosa, próspera e livre

Na abertura do discurso

A minha eleição recente me dá o mandato para reverter uma traição terrível e todas essas traições que aconteceram. Vou dar ao povo de novo a sua fé, riqueza, democracia e sua liberdade.

Sobre o governo Biden

Tivemos vitória nos sete estados-pêndulo e também ganhamos com o voto popular. Aos afrodescendentes e hispânicos, eu quero agradecer a demonstração de suporte e amor de vocês.

Sobre a vitória nas eleições

Eu assinarei hoje diversas ordens executivas históricas e com essas ações vamos começar a total restauração da América e a revolução. Primeiramente, eu vou assinar uma declaração de emergência nacional na nossa fronteira sul. Todas as entradas ilegais serão, imediatamente, impedidas e vamos começar um processo de mandar milhões e milhões de imigrantes voltarem para o lugar de onde vieram.

Sobre imigração ilegal

Vou assinar um decreto para trazer de volta a liberdade de expressão para a América de verdade. Nunca mais esse poder do Estado será usado para perseguir oposição política. Não vamos permitir que isso aconteça. Traremos as leis e a ordem de volta.

Em aceno às big techs

Vamos formar uma sociedade que será baseada em mérito. A partir de hoje será a política oficial dos EUA de que temos apenas dois gêneros: masculino e feminino.

Sobre meritocracia e políticas de gênero

Esta semana eu vou reinstaurar os membros que foram injustamente expulsos do Exército por se recusarem a tomar a vacina contra a covid-19. Eles serão também remunerados pelo tempo que ficaram parados.

Sobre vacinação obrigatória