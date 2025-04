Vítimas de abuso dizem ter visto progresso sob o papa Francisco, mas não o suficiente

Por Padraic Halpin

DUBLIN (Reuters) - Quando o papa Francisco se sentou com a cabeça entre as mãos e ouviu relatos de abuso sexual clerical por uma hora a mais do que o programado durante uma viagem a Dublin em 2018, muitos dos presentes ficaram profundamente comovidos.

Mas nem todos estavam convencidos de que Francisco, que morreu na segunda-feira, estava fazendo o suficiente em seu papado para curar danos causados por décadas de falhas gritantes da Igreja.

"Não acho que alguém possa fazer o suficiente", disse o reverendo Paddy McCafferty, que foi abusado sexualmente quando jovem adulto na década de 1980 por um colega do clero e foi uma das oito vítimas que contaram suas histórias naquele dia.

"Acho que ele fez o melhor que pôde", disse ele.

Francisco assumiu o comando de uma Igreja cuja autoridade foi abalada em muitas partes do mundo por escândalos de abuso e fez da abordagem da questão uma prioridade, com revelações históricas, do Chile à Nova Zelândia, marcando seus 12 anos de papado.

No entanto, embora ele tenha demonstrado uma compreensão mais profunda do impacto que décadas de abuso sexual clerical tiveram sobre as vítimas, as medidas para tornar a Igreja Católica mais responsável não corresponderam às expectativas que ele estabeleceu, disseram sobreviventes e grupos de defesa.

"Os danos são tão extensos e maciços que levará muito, muito tempo para que a Igreja consiga reparar a mágoa e os danos à missão da Igreja", disse McCafferty.

Francisco criou a primeira comissão antiabuso do Vaticano, tornou-se o primeiro papa a expulsar um cardeal do sacerdócio por abuso sexual e instalou um sistema global para que os católicos denunciem suspeitas de abuso ou acobertamento por parte dos bispos.

No entanto, os ativistas disseram que era necessário tomar mais medidas, como nomear os padres infratores e as autoridades da Igreja que os protegeram.

"Ele deu muita esperança aos sobreviventes quando assumiu o cargo, prometendo transparência e mudança", disse Marie Collins, outra das oito pessoas que falaram na reunião de Dublin em 2018 e que foi abusada por um padre aos 13 anos de idade na Irlanda dos anos 1960.

"Conseguimos algumas mudanças, mas não acho que tenham sido suficientes. As coisas não são tão ruins quanto eram, isso é certo, mas também não são tão boas quanto poderiam ser."

"TREMENDA DECEPÇÃO"

Collins foi um dos membros originais da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores, fundada em 2014.

Ela se demitiu frustrada em 2017, dizendo que a comissão foi prejudicada por resistência interna, enquanto outro membro fundador, o reverendo Hans Zollner, renunciou inesperadamente em 2023, citando preocupações sobre a forma como a comissão estava operando.

Para alguns, a comissão é uma ilustração clara do que alguns ativistas dizem ser as deficiências das reformas de Francisco.

Ela publicou um relatório anual pela primeira vez no ano passado, com recomendações que incluíam a defesa de uma punição mais eficaz para os clérigos infratores, mas também destacava a dificuldade de envolver algumas comunidades católicas locais no decorrer de seu trabalho.

Algumas mudanças obtiveram uma aprovação mais ampla, incluindo duas grandes peças de legislação promulgadas em 2019 após uma reunião de quatro dias sem precedentes sobre abuso sexual infantil.

A primeira instituiu novos procedimentos de denúncia e ampliou a definição de crimes sexuais para incluir adultos vulneráveis. A segunda removeu regras rígidas de confidencialidade, conhecidas como "sigilo pontifício", que as autoridades da Igreja admitiram ter dificultado o compartilhamento de informações com a polícia em alguns países.

Ainda assim, permaneceram críticas sobre a contínua insularidade da Igreja em relação à questão e a falta de supervisão externa.

Anne Barrett Doyle, codiretora do grupo de rastreamento de abusos Bishop Accountability, disse que a incapacidade de Francisco de cumprir suas promessas foi "uma tremenda decepção" que mancharia para sempre o legado de um homem notável.

"Ele queria acalmar a indignação e fez algumas melhorias modestas, mas crianças em todo o mundo ainda correm o risco de sofrer agressão sexual por parte do clero católico por causa do que o Papa Francisco deixou de fazer", disse Doyle, natural de Boston, que começou seu trabalho depois que uma sucessão de histórias devastadoras em 2002 revelou que a arquidiocese da cidade havia encoberto a má conduta sexual por décadas.

Juan Carlos Cruz foi abusado quando adolescente em seu país natal, o Chile, por um notório padre pedófilo. Ele foi convidado a participar da comissão em 2018 e continua sendo membro.

Ele também se tornou amigo íntimo do papa Francisco, que, depois de inicialmente rejeitar as alegações de encobrimento de abuso na igreja chilena como "calúnia", pediu desculpas a Cruz em uma reunião de três horas antes de demitir todos os bispos do Chile.

Cruz disse que, embora entendesse a decisão de outras vítimas de deixar a comissão, ele queria lutar de dentro.

Ele destacou o trabalho da comissão na criação de espaços seguros para as vítimas de abuso e na abordagem do tema espinhoso das "reparações econômicas, espirituais e psicológicas".

"Continuo muito esperançoso", disse ele. "O que quer que o novo papa decida fazer é bom, mas, como ser humano, vou honrar a memória de Francisco e continuar lutando."

"TRANSFORMADORA"

Para os sobreviventes de abusos, o legado de Francisco sobre a questão é um misto de palavras poderosas e, às vezes, de ações desanimadoras.

Para muitos, as palavras foram importantes. Um terceiro membro da reunião em Dublin -- que foi realizada durante a primeira visita papal em quase quatro décadas a um país abalado por uma série de escândalos de abuso -- descreveu a experiência como "transformadora".

Clodagh Malone, uma das dezenas de milhares de bebês nascidos em lares administrados pela Igreja para mães solteiras e seus filhos, que uma investigação de 2021 constatou ter uma taxa de mortalidade "terrível", disse que a reunião permitiu que ela compartilhasse pela primeira vez que também havia sido abusada por um padre quando era mais jovem.

Após o compromisso em Dublin, Francisco se reuniu com grupos semelhantes de sobreviventes durante viagens ao Canadá, Bélgica e Portugal. Nessas visitas, algumas vítimas expressaram frustração com a falta de ações concretas.

(Reportagem de Padraic Halpin, reportagem adicional de Aislinn Laing, em Madri)