Espanha promete cumprir meta de gastos de defesa da Otan de 2% do PIB em 2025

MADRI (Reuters) - A Espanha cumprirá a meta da aliança militar Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de gastar 2% do produto interno bruto em defesa este ano, muito antes do prazo anterior autoimposto de 2029, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, nesta terça-feira.

A Espanha, que gastou apenas 1,3% em defesa em 2024, o menor valor entre os membros da Otan, e outros países europeus estão sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está pressionando os aliados da aliança a aumentar os gastos militares para até 5% e está relutante em continuar financiando Kiev na guerra na Ucrânia.

Sánchez disse que cumpriria a meta por meio de gastos adicionais de 10,47 bilhões de euros (US$12,04 bilhões), com foco no aumento do tamanho de suas Forças Armadas, telecomunicações, segurança cibernética e aquisição de equipamentos militares.

"Esse plano nos ajudará a cumprir (a meta) em tempo recorde", disse Sánchez. "A Espanha contribuirá para defender a Europa."

A Comissão Europeia propôs permitir que os Estados-membros aumentem os gastos com defesa em 1,5% do PIB por ano durante quatro anos, sem puni-los por aumentar seus déficits, e quer que eles reúnam recursos em projetos conjuntos de defesa.

A Itália disse na semana passada que também cumprirá a meta de 2% da Otan este ano por meio de uma série de mudanças contábeis.

Sánchez disse que tem certeza de que o plano seria apoiado pela maioria do Parlamento espanhol, acrescentando, porém, que o plano de seu governo minoritário liderado pelos socialistas não exige aprovação parlamentar, pois realocava principalmente os fundos existentes e usava economias orçamentárias, sem afetar os impostos ou o déficit.

O aumento dos gastos com defesa ajudará a reindustrializar a economia espanhola, impulsionará a inovação tecnológica e criará empregos, disse ele.

Cerca de um terço dos novos gastos será destinado a telecomunicações, satélites e tecnologia de inteligência artificial para criar um "escudo digital contra os hackers", disse Sánchez.

O premiê argumentou que os países do sul da Europa têm desafios diferentes daqueles enfrentados pelos aliados do flanco oriental e precisam se concentrar nos controles de fronteira, no combate ao terrorismo e aos ataques cibernéticos, que, segundo ele, devem contar como gastos com defesa.

As autoridades da UE afirmaram que, embora a segurança cibernética em geral não faça parte da lista de defesa, os computadores comprados pelas Forças Armadas para evitar ataques cibernéticos seriam qualificados.

Cerca de 19% do plano de gastos adicionais seriam destinados à modernização das capacidades de defesa da Espanha por meio da fabricação e aquisição de equipamentos militares, disse Sánchez.

Ele disse que seu governo está respondendo a um aumento nas tensões geopolíticas.

"Se você tivesse me perguntado anos atrás sobre as prioridades de investimento do meu governo em segurança e defesa, minha resposta teria sido obviamente diferente da que acabei de delinear. Mas isso não se deve ao fato de nossos valores e objetivos terem mudado; é porque o mundo mudou."

(Reportagem de Inti Landauro e Charlie Devereux)