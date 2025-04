1ª Turma STF começa a votar questões preliminares em julgamento do 2º núcleo da trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a votar as questões preliminares levantadas pelas defesas no julgamento da denúncia contra seis acusados de gerenciar ações golpistas entre 2022 e 2023. Esses pontos são anteriores ao mérito da denúncia (tornar os acusados réus ou não) e questionam a forma como o processo é conduzido.

Nas preliminares, os advogados alegaram falta de acesso às provas, ilegalidade da decisão que instaurou o "inquérito das fake news", que deu origem ao processo atual, a prática de fishing expedition para obtenção de provas, entre outros pontos.