Cortella: papa tem impacto na vida de todos, mesmo que você não queira

Um Santo Padre, líder da igreja católica, não possui dinheiro nem exército, mas tem um impacto simbólico na vida de muita gente, mesmo que as pessoas não queiram, afirmou hoje o professor, filósofo e ex-carmelita Mario Sergio Cortella durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Usando aí uma frase antiga: o papa é pop, isto é, impacta aquilo que ele tem, aparece de alguma forma na vida das pessoas. Mario Sergio Cortella, professor e ex-carmelita

A fala do professor ocorreu após a morte do papa Francisco, que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência cardíaca na manhã de ontem. A morte do líder da igreja católica aos 88 anos comoveu o mundo, levou à manifestação de autoridades e revelou, uma vez mais, o poder de influência que possui um pontífice.

Para Cortella, o líder da igreja católica, com cerca de 1,3 bilhão de seguidores, é uma figura de comando que influencia o dia a dia das pessoas.

Pessoas que se declaram conectadas ao mundo católico e, portanto, que têm alguma ligação, inclusive, de comando ou mesmo de obediência relativa ao papa, dá um bilhão e meio de pessoas. Um bilhão e meio de pessoas é um número significativo para você imaginar que tem alguma interface com uma figura de comando, como é o caso de um papa.

Mas o que eu, você [Leonardo Sakamoto], Josias [de Souza], ou Fabíola [Cidral] temos a ver com o papa? Ele em si, se eu fosse católico no cotidiano, as orientações morais que ele passasse interfeririam na minha decisão sobre contorno de natalidade, interrupção de gravidez, admissão de relações homoafetivas e assim por diante...

Se eu não sou, como pode ser o caso de tanta gente que não é ligada à obediência ligada do mundo católico, é uma presença, a questão é que ele é uma presença... uma fala que ele faz, como fez Francisco, em relação ao tema dos imigrantes, ecológica, essa simbologia tem sim uma presença e uma interferência, tanto é que mais de 200 chefes de estado vão ao sepultamento.

A personalidade não tem dinheiro —no sentido material, de capital que circula—, não tem exército, é chefe de um estado que é pequenininho, mas tem uma personalidade que, em princípio, seria bom. Simbolicamente, há sim o impacto que tem a ver com a tua vida com a minha, mesmo que a gente não queira. Mario Sergio Cortella, professor e ex-carmelita

Cortella: 'Eu queria ser o primeiro papa brasileiro'

Ao Canal UOL, Cortella disse ainda que chegou a entrar para o convento da Ordem dos Carmelitas Descalços e que o seu objetivo era se tornar "o primeiro papa brasileiro".

Quando eu era menino em Londrina, que é a minha cidade de origem, eu decidi, na minha simples humildade, que eu ia ser o primeiro papa brasileiro. E quando eu entrei na universidade para fazer filosofia, em 1973, eu entrei concomitantemente num convento. Nele, eu fiquei por três anos. E depois eu decidi que iria seguir com a carreira acadêmica. Mario Sergio Cortella, professor e ex-carmelita

Onde e quando será o funeral de Francisco

O funeral do papa Francisco será realizado no próximo sábado, informou o Vaticano. A cerimônia começa às 10h, no horário local de Roma (5h no horário de Brasília) e será aberta ao público.

A data e demais detalhes foram decididos em uma reunião de cardeais hoje. O arcebispo irlandês Kevin Joseph Farrell, que ocupa o cargo de Carmelengo, consultou bispos, presbíteros e diáconos para acertar a liturgia fúnebre. As reuniões dos cardeais são presididas pelo cardeal decano, o italiano Giovanni Battista Re.

A celebração acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias — e, em seguida, o caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

