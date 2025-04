Boeing venderá empresa por US$10,55 bilhões

Por Milana Vinn

(Reuters) - A Boeing anunciou nesta terça-feira que venderá partes da unidade Digital Aviation Solutions, incluindo a unidade de navegação Jeppesen, para a empresa de investimentos Thoma Bravo por US$10,55 bilhões.

A fabricante de aviões ficará com os principais recursos digitais da empresa, que aproveitam dados específicos de aeronaves e frotas para fornecer serviços de manutenção, diagnóstico e reparo de frotas a clientes comerciais e de defesa A venda faz parte do plano do presidente-executivo, Kelly Ortberg, para reduzir dívidas da Boeing.

A Jeppesen atraiu o interesse de empresas de investimentos e de pelo menos um fornecedor do setor aeroespacial, com propostas finais que a avaliaram em mais de US$8 bilhões.

A Thoma Bravo venceu o leilão da Jeppesen, superando rivais como TPG, Advent e Veritas, de acordo com quatro fontes.

O negócio é considerado uma das maiores transações do tipo no passado recente. A Ball Corp vendeu em 2023 ativos aeroespaciais para a BAE Systems por cerca de US$5,6 bilhões.

Em fevereiro, a British Airways anunciou a compra da operação de manutenção da Boeing no aeroporto de Gatwick, próximo a Londres.

A Boeing ainda está tentando se desfazer de sua empresa de drones Insitu.

A fabricante norte-americana, que adquiriu a Jeppesen por US$1,5 bilhão em 2000, tinha como meta um preço acima de US$6 bilhões quando lançou o leilão da companhia no ano passado, mas o forte interesse de possíveis compradores fez o valor da empresa subir.

A Jeppesen é vista como um ativo muito procurado que poderia impulsionar empresas aeroespaciais e de investimentos, que normalmente gostam de comprar companhias para gerar um fluxo de caixa estável.