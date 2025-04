Preço da gasolina fica estável, enquanto diesel cai nos postos na 1ª quinzena, diz pesquisa

O preço da gasolina ficou estável na primeira quinzena de abril, enquanto o etanol e o diesel S-10 registraram quedas, informa o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O diesel S-10, menos poluente e mais vendido, teve a maior redução no período, de 1,36%, com preço médio de R$ 6,39 o litro, puxado pela redução anunciada pela Petrobras em 1º de abril.

De acordo com o balanço, o preço médio nacional do diesel S-10 atingiu seu maior patamar na segunda semana de fevereiro, a R$ 6,54 por litro. Desde então, a trajetória tem sido de queda, destaca o Veloe, um hub de mobilidade e gestão de frota criado em 2018 pelo Banco do Brasil e Bradesco.

"O resultado foi, ao menos em parte, influenciado pela redução promovida pela Petrobras nos preços nas refinarias logo no início de abril (dia 1º), que reduziu o valor em R$ 0,17 por litro", informa. Em 18 de abril, a estatal concedeu uma nova redução no diesel, da ordem de 3,3%, o que deve reduzir ainda mais o preço do combustível.

O levantamento mostra também que os demais combustíveis analisados - gasolina comum e etanol - apresentaram reduções nos seus preços nesse mesmo intervalo. No caso do combustível fóssil, a queda do preço médio nacional foi de 0,02%, passando de R$ 6,45 para R$ 6,41 na segunda semana de abril. Quanto ao biocombustível, a redução foi de 0,51%, passando a média de R$ 4,45 para R$ 4,39 por litro.

No caso da gasolina comum, as quedas mais acentuadas envolveram postos do Distrito Federal, da ordem de 2,6%, seguido pelo Rio Grande do Norte, com baixa de 1,9%; e Goiás, de 1,7%. Já no sentido contrário, Alagoas teve a maior alta do produto, de 2,6%, seguido pelo Ceará, em alta de 2,5%.

Para o etanol, as reduções mais expressivas foram encontradas em Goiás, de 4,4%; Distrito Federal, com menos 2,4%; e Rio Grande do Norte, queda de 1,4%. No Ceará foi encontrada a maior alta, de 4,9%, próxima a do etanol vendido no Piauí, que subiu 4,8% nos primeiro quinze dias de abril.

No diesel S-10, as reduções foram mais generalizadas, destacando-se os valores médios no Rio Grande do Sul, de 2,2%; Tocantins, de 2,1% e Piauí, de 1,8%. O Amapá e Alagoas foram os únicos estados que registraram alta do combustível, de 2,4% e 1,5%, respectivamente.