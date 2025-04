Como Trump agiu rapidamente para punir supostos inimigos em seus primeiros 100 dias

Por Joseph Ax

(Reuters) - Horas após jurar defender a Constituição dos Estados Unidos em 20 de janeiro, o presidente Donald Trump assinou um decreto ordenando que a procuradora-geral vasculhasse o Departamento de Justiça e outras agências em busca de evidências de "armas" políticas.

No mesmo dia, funcionários do Pentágono retiraram um retrato de Mark Milley, um crítico de Trump que, como chefe do Estado-Maior Conjunto, havia sido o oficial militar de mais alta patente durante o primeiro mandato de Trump. Naquela noite, Trump destituiu seu ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton — que escreveu um livro de memórias crítico a Trump — da equipe de proteção do Serviço Secreto que lhe havia sido dada depois que o Departamento de Justiça afirmou que o Irã tinha ameaçado a vida de Bolton.

Em seus primeiros 100 dias, Trump exerceu o poder presidencial contra uma série de pessoas apontadas como inimigas. Entre elas estão ex-oficiais de inteligência que investigaram supostos laços russos com sua campanha eleitoral de 2016 e importantes escritórios de advocacia, bem como ex-membros do governo Biden e promotores que trabalharam em processos criminais contra ele enquanto esteve fora do poder.

As ações de Trump serviram para mostrar que sua promessa de campanha de retaliação política era tudo menos retórica, após ele ter repetidamente telegrafado suas intenções como candidato. Mas a velocidade e o alcance de suas atitudes pegaram muitos de surpresa, com até mesmo as menores ofensas gerando represálias.

O presidente republicano tem usado a máquina do Estado e o poder da Presidência para perseguir pessoas e instituições que o prejudicaram de maneiras mais abrangentes do que qualquer um de seus antecessores, disseram historiadores.

"Não é incomum que presidentes tenham inimigos", disse Jeremi Suri, historiador presidencial da Universidade do Texas em Austin. "O que é incomum é o presidente usar todo o governo federal, não apenas para excluir alguém, mas para puni-los diretamente."

Trump fez uso específico de decretos -- normalmente usados ​​por presidentes para direcionar prioridades políticas -- para atingir supostos inimigos, retirando-lhes autorizações de segurança, impedindo-os de acessar prédios governamentais ou instruindo agências a investigá-los por irregularidades.

Ele lançou várias investigações federais no Maine após uma discussão verbal com a governadora do Estado, intensificou suas investigações no Departamento de Justiça, tradicionalmente independente, para demitir aqueles que considera desleais, retirou informações de segurança de seus críticos e ordenou investigações sobre ex-funcionários que contestaram suas falsas alegações de que sua derrota eleitoral de 2020 foi fraudada.

Em seu primeiro dia no cargo, ele removeu as autorizações de 50 ex-funcionários da segurança nacional que haviam assinado uma carta sugerindo que a Rússia estava por trás de uma reportagem sobre material obsceno encontrado em um laptop pertencente a Hunter, filho do ex-presidente Joe Biden. Não há evidências de envolvimento russo.

Ele também removeu as autorizações de todos os três democratas que concorreram contra ele em disputas presidenciais: Biden, Hillary Clinton e Kamala Harris.

Trump concentrou grande parte de sua atenção no sistema de justiça criminal após afirmar, durante campanha presidencial de 2024, que seus quatro indiciamentos foram motivados por questões políticas. O governo do então presidente Joe Biden negou as acusações.

Nos primeiros 100 dias de Trump, seu Departamento de Justiça demitiu ou rebaixou dezenas de funcionários, promotores e agentes do FBI, incluindo funcionários de base que trabalharam nas investigações sobre Trump e o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 por uma multidão de apoiadores de Trump.

Em um discurso na sede do Departamento de Justiça em fevereiro, Trump criticou "mentiras e abusos" que, segundo ele, levaram o procurador especial Jack Smith a acusá-lo de reter ilegalmente documentos confidenciais após deixar o cargo e de conspirar para anular a eleição de 2020.

"Presidências tradicionais falharam em trazer mudanças significativas aos costumes de Washington, e o presidente está comprometido em derrubar a burocracia arraigada", disse Harrison Fields, porta-voz da Casa Branca, em resposta a perguntas sobre os esforços de retaliação de Trump e se eles representam abuso de poder.

"Utilizando todas as ferramentas oferecidas pela Constituição, o governo Trump prioriza a eficiência; elimina o desperdício, a fraude e o abuso; e cumpre todas as promessas de campanha."

"APENAS O COMEÇO"

Trump frequentemente entrelaçou sua animosidade pessoal contra oponentes políticos com os objetivos ideológicos e políticos de seu governo.

Em fevereiro, Trump desviou-se dos comentários feitos durante uma reunião na Casa Branca com governadores para se dirigir à governadora do Maine, Janet Mills, alertando-a para que cumprisse uma ordem que proibia atletas transgêneros.

"Vejo você no tribunal", respondeu Mills, democrata, em tom desafiador.

Em um dia, três departamentos federais diferentes iniciaram investigações para verificar se o Estado estava violando a lei dos direitos civis, colocando em risco milhões de dólares em verbas federais. O Departamento de Justiça enviou uma carta a Mills informando que o Maine estava "sob aviso", enquanto Trump exigia um "pedido de desculpas veemente" antes que o "caso pudesse ser resolvido".

No início de abril, a secretária de Agricultura de Trump, Brooke Rollins, escreveu a Mills para confirmar que parte do financiamento escolar havia sido congelado.

"Isso é só o começo", alertou Rollins.

Nove dias depois, o Departamento de Educação anunciou que estava tomando medidas para cortar todo o financiamento federal para escolas no Estado e, na semana passada, a procuradora-geral Pam Bondi anunciou que o Departamento de Justiça havia processado o Maine em um tribunal federal.

Nas últimas semanas, Trump atacou escritórios de advocacia que já empregaram advogados que ele considera inimigos, argumentando que, ao fazer isso, minaram o processo judicial.