'Achei que era fake news': como padre recebeu notícia da morte do papa

Dom Daniele acompanhava um grupo de cerca de 200 jovens da Igreja de Milão em peregrinação a Roma quando soube da morte do papa Francisco, aos 88 anos.

O que aconteceu

"Achei que fosse mais uma daquelas fake news que circulam por aí", contou dom Daniele, padre da diocese de Milão. A coincidência entre o luto e a peregrinação, tradicional nos dias seguintes à Páscoa, marcou de forma inesperada a jornada espiritual dos adolescentes.

Estávamos viajando quando chegou a notícia, e no início parecia aquelas mensagens falsas que a gente já viu outras vezes. Mas depois chegou outra mensagem, e mais outra, até que veio a confirmação oficial. Daí percebemos que estávamos vivendo um momento muito singular. Estamos aqui num ano jubilar, numa peregrinação especial por muitos motivos. Acho que os jovens vão se lembrar disso para sempre.

Dom Daniele

O papa morreu ontem, por AVC e insuficiência cardíaca. O funeral será no sábado, a partir das 10h (no horário local, 5h em Brasília), e contará com a presença de líderes mundiais e milhares de fiéis.

Grupo tem tradição de peregrinação após a Páscoa. O coletivo do oratório de Caronno Pertusella, pertencente ao decanato de Saronno, faz parte de uma tradição anual da diocese de Milão, que reúne estudantes do equivalente à 8ª série para a viagem.

"É uma forma de fazê-los se sentirem parte da Igreja maior, além da sua paróquia e do seu cotidiano", explicou o padre. Apesar da coincidência de datas, o grupo não pretende permanecer em Roma para as cerimônias fúnebres. "Amanhã já voltamos para casa", disse dom Daniele.

A surpresa é compreensível diante da enxurrada de notícias falsas sobre a saúde do papa que circularam nos últimos meses. A onda de boatos incluiu desde notícias de internações secretas até teorias infundadas de que o Vaticano escondia a morte de Francisco.

Em um dos episódios mais absurdos, circulou a alegação de que o pontífice já teria morrido, mas que a Santa Sé só tornaria o fato público após a preparação de um sucessor. Mesmo com as histórias sendo desmentidas pelo Vaticano, a desinformação gerou desconfiança e confusão entre fiéis e até mesmo membros do clero.

Francisco pediu rituais simples

O corpo do papa será levado na manhã de quarta-feira para a Basílica de São Pedro. O corpo ficará exposto por alguns dias, permitindo que fiéis e autoridades se despeçam. Durante esse período, missas e orações serão realizadas.

Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres. Antes de morrer, ele descartou, por exemplo, o uso do catafalco, espécie de plataforma onde os corpos dos papas anteriores eram colocados.

Basílica di Santa Maria Maggiore Imagem: Andreas Solaro/AFP

Papa escolheu um caixão simples de madeira revestido de zinco. Pela tradição, o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

Ele também optou por ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. A igreja foi o primeiro lugar que Jorge Mario Bergoglio foi após se tornar papa e que procurou durante a pandemia de covid-19. Ele disse mais de uma vez que se sentia "engaiolado" no Vaticano.

Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior

Papa Francisco, em seu testamento

O pontificado de Francisco durou 12 anos. Ele foi eleito em 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, e entrou para a história como o primeiro papa latino-americano. Aos 88 anos, encerrou sua trajetória como um dos líderes mais carismáticos da Igreja nas últimas décadas. Em um de seus últimos escritos, ele declarou: "A morte não é o fim de tudo, mas um novo começo."