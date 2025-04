Risco de recessão global em 2025 aumentou substancialmente, de 17% para 30%, aponta FMI

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmou que o risco de o mundo enfrentar um cenário recessivo neste ano por conta da guerra comercial desencadeada pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou de 17% para 30%. O organismo não prevê recessão em seu cenário base.

"Embora não estejamos projetando uma recessão global, o risco de que ela ocorra este ano aumentou substancialmente, de 17% projetado em outubro para 30%", disse Gourinchas, em entrevista coletiva no período da manhã para comentar as novas projeções econômicas do Fundo.

O FMI anunciou cortes generalizados em suas projeções econômicas por causa das tarifas de Trump nesta terça-feira. O organismo espera que a economia mundial cresça 2,8% neste ano, projeção 0,5 ponto porcentual menor que a anterior, divulgada em janeiro. Para o próximo ano, a expectativa passou para uma alta de 3,0%, ante estimativa de avanço de 3,3% anteriormente.

Segundo Gourinchas, uma escalada das tensões comerciais deprimiria ainda mais o crescimento e as condições financeiras também poderiam se tornar mais restritivas, à medida que os mercados reagem negativamente à recessão.

O risco de recessão econômica nos Estados Unidos passou de 25% para 40%, conforme Gourinchas. Como parte de suas revisões, o FMI tirou 0,9 pp da projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA e vê expansão de só 1,8% neste ano.

"Esse cenário obviamente não é uma recessão. E a razão para isso é que temos uma economia americana que, em nossa opinião, está em uma posição de força", disse o economista-chefe do FMI.