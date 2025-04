São Paulo pode bater recorde de frio nesta semana; veja previsão

Depois de um feriado prolongado marcado por altos volumes de chuva em algumas cidades paulistas, os próximos dias devem seguir gelados e chuvosos na capital, segundo a previsão da agência de meteorologia Climatempo.

O que diz a previsão

Chuva deve retornar na cidade a partir da próxima quinta-feira. Segundo a Climatempo, na sexta-feira deve haver uma queda brusca na temperatura máxima prevista, e a chuva deve se estender ao longo de todo o dia.

São Paulo pode registrar menor temperatura do ano. As máximas devem esquentar a cidade principalmente no período da tarde. No entanto, a capital pode ter as madrugadas mais geladas de 2025 e registrar a menor temperatura do ano na quarta-feira, quando a mínima deve ser de apenas 14ºC. O recorde de menor temperatura neste ano é de 15,4°C, registrado no dia 6 de abril, de acordo com a medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Temperaturas esperadas para a semana em São Paulo

Quarta: 14°C a 26°C

Quinta: 16°C a 27°C

Sexta: 17°C a 21°C

Sábado: 15°C a 24°C

Domingo: 16°C a 26°C

Fonte: Climatempo

O que está provocando as chuvas intensas em São Paulo?

O estado de São Paulo sofreu com altos volumes de chuva nos últimos dias. No fim de semana, Guarujá, no litoral paulista, registrou em poucas horas todo o volume de chuva esperado para abril. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil, a média do mês é de aproximadamente 190 milímetros, mas somente entre o final da tarde e a noite de sábado, a cidade ultrapassou os 191 milímetros. Desde o início do mês, já choveu na região o equivalente a 282 milímetros.

Cidades do ABC também registraram transtornos por conta da chuva. São Bernardo do Campo e Diadema foram atingidas por chuva de alta intensidade, e os moradores sofreram com alagamentos, queda de muros e de árvores. Em Santo André, foram registrados 110 milímetros de volume de chuva no sábado, enquanto a média do mês é de 106 milímetros.

Segundo a Climatempo, as chuvas vistas recentemente são causadas por uma soma de fatores. Com o fim do La Niña, o Oceano Pacífico agora caminha para a neutralidade, o que enfraquece o sistema ASAS (Alta Subtropical do Atlântico Sul), que costuma estabilizar o tempo nesta época do ano. Ainda neste cenário, as variáveis da AAO (Oscilação Antártica) têm favorecido a atuação de sistemas frontais sobre o Brasil, em uma configuração que estimula a formação do fenômeno conhecido como cavado, uma área de instabilidade que aumenta a convergência de umidade e favorece a formação de nuvens de tempestade.

*Com informações do Estadão Conteúdo