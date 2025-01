'A mais alemã': qual a origem de Pomerode, onde governador fez fala racista

Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina, fez uma fala racista ao elogiar a cidade de Pomerode (SC) "pela cor da pele das pessoas". O pronunciamento foi feito durante uma festa na cidade.

Pomerode se destaca pela beleza turística que tem. Pelas casas de enxaimel, pela cor da pele das pessoas, pela mistura, pelo que representa para todos nós.

Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL)

Qual a origem de Pomerode?

Pomerode é considerada a cidade "mais alemã" do Brasil, fortemente influenciada pela imigração. O município surgiu a partir da imigração alemã para o país no século 19. Em 1863, pessoas vindas da Pomerânia montaram uma colônia localizada entre Blumenau e Joinville que, em 1959, se emanciparia.

Pomerode preserva traços arquitetônicos da Alemanha. Na cidade, é possível observar casas enxaimel, um estilo típico da Alemanha que combina madeira, pedras e tijolos. A valorização desse patrimônio cultural é uma das principais bases do turismo local.

O alemão foi decretado como idioma complementar da cidade e parte da população usa o idioma no cotidiano. Em setembro de 2010, uma lei tornou o idioma "como o idioma secundário e complementar no município de Pomerode". A lei determina que o atendimento ao público também seja feito em alemão, que as escolas estimulem o aprendizado do idioma, bem como que ele seja utilizado no atendimento aos turistas e ainda determina a adoção do alemão em placas de sinalização de trânsito e logradouros públicos.

E o pomerano também virou língua co-oficial. O idioma é original da Pomerânia, de onde veio grande parte dos imigrantes que fundaram a então colônia. Em 2017, a Prefeitura elevou o pomerano como língua co-oficial. Dentre as determinações da lei, estão também a criação de concursos de literatura e sabedoria popular na língua pomerana.

O pomerano é uma variedade linguística germânica. Na Europa, possui o status de dialeto alemão.

Neubiana Beike, pesquisadora do Inventário da Língua Pomerana no Brasil à DW

80% da população é branca. Dos 34.289 habitantes, 27.562 se declaram brancos. Outros 6.652 se declaram negros (pretos e pardos), o equivalente a 19,3%. Os dados são do censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022.

Fala racista em festa

A fala racista foi feita na quarta-feira, na abertura da 40ª edição da Festa de Pomerana. O tradicional evento celebra a cultura e as tradições dos imigrantes alemães que povoaram Pomerode. A festa é marcada por apresentações musicais e folclóricas, desfiles, competições típicas e gastronomia, atraindo milhares de turistas anualmente.

A fala de Mello causou reações. O PSOL acionou a PGR (Procuradoria-Geral da República), sob argumento de que o governador "inferiorizou" a população que não tem a mesma cor de pele. "Como se tais pessoas, com suas particularidades étnico-raciais, não destacassem o Estado em termos de 'beleza turística'", diz a notícia de fato apresentada pelo diretório local, que pede que a PGR ofereça denúncia contra o governador.

Mello colocou os brancos como "padrão normativo e universal", afirma a ação. "O governador Jorginho Mello destacou a cor de pele das pessoas do município de Pomerode, justamente estabelecendo a raça branca enquanto padrão normativo e universal, inclusive de beleza, inferiorizando os demais grupos raciais que enfrentam processos históricos de exclusão."

O governador falou em distorção. Jorginho Mello usou as redes sociais para rebater a denúncia, dizendo que racismo é crime e que tomará as "medidas judiciais cabíveis".