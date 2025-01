Caiado sobre Gusttavo Lima: 'Vai diminuir nº de shows e caminhar comigo'

Do UOL, Em São Paulo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), disse que convidou o cantor Gusttavo Lima para acompanhá-lo em sua campanha à Presidência da República, que será lançada em março.

O que aconteceu

Convite para caminhar juntos. Caiado não deu detalhes de qual seria exatamente a atuação do cantor na campanha. "Ele vai lá se colocar [na disputa para presidente]. Eu o convidei para caminharmos juntos: 'Olha, você quer iniciar? Vamos embora, eu vou começar em março'. Nós começaríamos lá por Salvador", disse o governador ao CNN Entrevistas deste sábado (18).

Gusttavo Lima já sinalizou vontade de entrar na política; Caiado afirma que o cantor reduzirá os shows. "Em 2022, ele [Gustavo Lima] já se colocou como pré-candidato ao Senado Federal, só não foi candidato porque não tinha idade, estava com 34, não é novidade [...] Ele já disse que vai diminuir o número de shows", disse Caiado na entrevista.

Críticas ao PT e relação com Bolsonaro

Contra câmeras corporais e críticas ao PT. O governador fez críticas ao atual governo e afirmou que chegará ao fim "sem conseguir governar". Caiado também reafirmou declarações que já havia feito antes - de que policias militares não usarão câmeras corporais em Goiás.

Relação estremecida com Bolsonaro na pandemia. Caiado comentou sua relação com Bolsonaro, estremecida durante a pandemia de covid-19 por, ao contrário do ex-presidente, defender a vacinação. "Não sou tutelado por Bolsonaro", afirmou.