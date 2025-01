Três carros zero km mais baratos do nosso mercado, Fiat Mobi, Renault Kwid e Citroën C3 beiram os R$ 80 mil. Sem dúvidas, é um valor distante da grande maioria da população, que precisa recorrer ao mercado de usados para suprir a necessidade de ter um veículo na garagem.

Como o leitor deve saber, essa é uma ótima maneira de economizar dinheiro. No entanto, escolher um carro usado exige atenção a detalhes importantes para evitar dores de cabeça no futuro. Na coluna dessa semana, listei cinco dicas essenciais para fazer uma escolha inteligente:

Colunistas do UOL

Histórico do veículo

Antes de fechar qualquer negócio, verifique o histórico completo do carro. Hoje as consultas são bem simples de serem feitas, basta saber a placa e o Renavam para pesquisar sobre débitos de multas, licenciamento e IPVA de maneira gratuita e online no site do Detran do estado onde o carro estiver licenciado.

Em seguida, é fundamental pesquisar sobre histórico de leilão, sinistro e roubo. Um veículo que tenha passado por uma dessas condições, tem aceitação menor no mercado, portanto vale menos. Para saber isso, é preciso pagar por uma consulta em sites especializados. O valor de uma pesquisa como essa, custa em média R$ 50, um investimento baixo para ter mais segurança na negociação.

Examine o carro com um profissional de confiança

Mesmo que o carro pareça impecável, pode ter algum problema que um leigo não consiga identificar apenas nos primeiros minutos com o carro. É fundamental solicitar a ajuda de um profissional, que pode ser até mesmo um mecânico da sua confiança ou aquele amigo mais antenado com o assunto.

Só não vale querer fazer tudo por conta e correr o risco de comprar um carro que apresente problemas que poderiam ser identificados no momento da avaliação. Não economize aqui, pequenas falhas podem significar grandes gastos futuros.

Histórico de manutenção

Quilometragem baixa nem sempre é sinônimo de carro em bom estado. Não faltam exemplos de veículos pouco rodados, com manutenções negligenciadas por seus donos.

Considerando que os carros modernos estão cada vez mais complexos, até mesmo uma simples troca de óleo do motor precisa ter seu intervalo respeitado, além da escolha correta do lubrificante. Exija comprovantes das manutenções e não queira se aventurar com um carro que não tenha isso.

Além de revelar tudo que foi feito no carro, de maneira preventiva e corretiva, esses comprovantes podem atestar a veracidade da quilometragem apresentada no painel. Infelizmente, a prática de adulteração ainda é muito comum no mercado de usados, e uma possível falta de histórico pode ser proposital, para ocultar registros de manutenções com quilometragens maiores da que está no painel.

Veículos com manutenção adequada são mais valiosos do que apenas um número baixo no painel.

Condições das partes internas e externas

Conheço muitas pessoas sem cuidado com o carro. Enxergam um automóvel apenas como meio de transporte, e não se importam nem com a limpeza do mesmo. Carros assim apresentam amassados, arranhões e desgastes excessivos na carroceria, além de sujidades e encardidos na parte interna. Geralmente essas coisas podem ser resolvidas com serviços de funilaria, pintura e higienização, mas o investimento não é baixo se feito por bons profissionais.

Sendo assim, pode ser melhor deixar passar um veículo nessas condições e procurar outro em melhor estado de conservação. Lembre-se de que o desleixo com a imagem do carro pode ser o mesmo com a manutenção e com a escolha de um combustível mais barato, de qualidade duvidosa.

Por outro lado, uma pintura nova e brilhante pode esconder acidentes. Quem não tem conhecimento de avaliar a estrutura do carro, deve considerar contratar um profissional que faça isso para não correr o risco de comprar um carro batido.

Faça um test-drive

O teste de rodagem é importante na avaliação de um modelo usado, mas poucas pessoas pedem para fazer, seja por constrangimento de solicitar ao vendedor ou até mesmo por falta de conhecimento para identificar defeitos. Porém, é somente no test-drive que problemas podem ser revelados.

Falta de potência, trancos nas trocas de marchas, folgas e estalos na suspensão são apenas alguns exemplos que não são identificadas com o carro parado.