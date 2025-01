Mulher morreu em SP com sintomas de virose, e não por HMPV

A causa da morte de uma mulher no interior de São Paulo não está relacionada ao HMPV (metapneumovírus humano), ao contrário do que insinuam publicações enganosas compartilhadas nas redes sociais.

O caso foi registrado como "morte natural", após a jovem dar entrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com um quadro de virose.

O que diz o post

"Primeira morte é confirmada no Brasil e população teme chegada de vírus chinês", diz o texto da publicação, que traz uma foto de Amanda Caroline Resende de Oliveira, de 29 anos, que morreu na cidade de Cristais Paulista (SP).

Por que é falso

Jovem morreu com sintomas de virose. Amanda estava em uma chácara em Cristais Paulista e, com sintomas de vômito e diarreia, procurou atendimento médico em uma UPA da cidade, mas morreu cerca de uma hora após dar entrada no local (aqui). Amanda havia voltado do Guarujá dois dias antes do óbito, mas não foi possível determinar se o caso está relacionado ao surto que atingiu o litoral paulista (aqui).

Caso foi registrado como "morte natural". "O caso foi registrado como morte natural no plantão da Delegacia de Franca e encaminhado à Delegacia de Cristais Paulista, responsável pela área dos fatos. A autoridade policial adotou as diligências iniciais e aguarda a emissão do laudo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para análise. Caso seja constatado qualquer indício de crime, será instaurado inquérito policial para a devida apuração", informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo em nota enviada ao UOL Confere.

Ministério da Saúde monitora casos de HMPV na China. Em nota oficial (aqui), a pasta afirma que "está acompanhando atentamente" o surto de HMPV na China. "Até o momento, não há alerta internacional emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas a vigilância epidemiológica brasileira está em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações relevantes", completa o ministério.

Brasil registrou 426 testes positivos para HMPV. De acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Saúde no último dia 9 (aqui), nas últimas seis semanas foram realizados 6.817 exames de RT-PCR para a detecção do HMPV na rede nacional de laboratórios de saúde pública, com positividade de aproximadamente 6%.

OMS afirma que casos de HMPV estão "dentro do esperado". Em nota oficial (aqui, em inglês), a Organização Mundial da Saúde afirma que o aumento no registro de casos de HMPV na China "está dentro do esperado" para esta época do ano - inverno no Hemisfério Norte.

HMPV é um vírus respiratório. A infecção provoca sintomas parecidos com os de um resfriado comum, como tosse, febre, congestão nasal e respiração ofegante. Eventualmente, o quadro pode evoluir para casos de síndrome respiratória aguda grave, que requerem internação (aqui e aqui).

Viralização. Um post no Instagram tinha mais de 1,9 mil curtidas até a tarde desta quarta (15).

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e pela Lupa.

