Galaxy S24 está com R$ 2.800 de desconto; confira se vale a pena comprar

O Guia de Compras UOL encontrou o Galaxy S24, o modelo base da linha de smartphones da Samsung lançada em 2024, com um desconto de R$ 2.800 hoje (15), quando comparado ao valor na loja oficial da empresa (R$ 6.799).

Esse preço tentador aparece no mesmo mês em que a Samsung vai anunciar a nova linha do Galaxy S25, no Galaxy Unpacked, evento anual marcado para acontecer em 22 de janeiro, que acontecerá em San José, nos Estados Unidos (EUA).

Confira mais informações sobre esse modelo da Samsung e se vale a pena investir:

O que tem no Galaxy S24?

Tela. O Galaxy S24 possui um display Amoled de 6,2 polegadas, com resolução Full HD+ (1080 x 2340 pixels), que promete bom contraste e taxa de atualização de 120Hz, garantindo fluidez durante o uso, seja para assistir vídeos ou jogar.

Câmeras. Possui um sistema de câmera tripla com sensor principal de 50MP (5x Optical Zoom), ultra wide de 12 MP e câmera de zoom óptico de 10MP (3x Optical Zoom), que prometem fotos e vídeos com qualidade Super HDR, recurso Nightography (fotos noturnas melhoradas) e estabilização óptica. Além disso, há também a câmera frontal de 12 MP.

Recursos de IA. O celular da Samsung é equipado com o Galaxy AI, sistema de inteligência artificial generativa que oferece tradução instantânea durante chamadas, transcrição de áudio, edição de imagens aprimoradas por IA, zoom mágico e entre outros recursos.

Bateria. O Galaxy S24 vem com 4.000 mAh, que oferece entre um dia e um dia e meio de uso moderado.

Processador. Equipado com o Exynos 2400, um octa-core de até 3.2 GHz e 4 nanômetros, também usado no Galaxy S24+.

Vale a pena comprar?

Na Amazon, o preço do Galaxy S24 está por R$ 3.798,10 à vista (Pix ou boleto), enquanto na loja oficial da Samsung, o smartphone está por R$ 6.799. Essa diferença de preço é atrativa para os consumidores que querem um celular mais completo da Samsung e por um preço mais acessível.

