Tales: Briga com Zuckerberg será mais difícil do que com Musk

As instituições brasileiras terão um duelo mais complicado contra Mark Zuckerberg, CEO da Meta, do que o visto contra Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), avaliou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda.

Termina hoje o prazo dado pela AGU (Advocacia Geral da União) para a Meta explicar as mudanças na nova política de moderação de conteúdo da empresa, anunciadas por Zuckerberg na semana passada.

Não é difícil para a Meta se sair dessa. Uma resposta possível é que essas medidas não valerão no Brasil por enquanto e vamos estudar. Seria simples. Realmente é um teste, porque ela pode simplesmente ignorar e demonstrar que está pouco ligando para o país.

Uma eventual briga com a Meta será muito mais difícil do que foi contra o X. O Judiciário bateu de frente com Musk, que tentou ignorar e mostrar que não estava nem aí para a Justiça brasileira. [O ministro do STF] Alexandre de Moraes foi nas empresas paralelas, como aquela de satélites [Starlink], que é financeiramente muito mais importante para ele do que o Twitter. Quando começaram a morder as empresas que lhe davam dinheiro, ele recuou.

Por um lado, é uma fragilidade da Meta as redes sociais serem seu principal negócio. Por outro, são empresas muito mais poderosas nesse setor do que o Twitter. Tirar do ar as empresas do Zuckerberg significa tirar Facebook, Instagram e WhatsApp. Isso será um problema para o Brasil e para as empresas daqui. É uma luta muito mais complicada. Tales Faria, colunista do UOL

Tales alertou para o perigo de as big techs passarem por cima das leis nacionais e violarem direitos constituídos.

A princípio, estamos com esse perigo na frente. No momento, há todas as condições para a Meta empurrar com a barriga. Mas podemos saber que vêm tempos com muitos problemas.

Isso aponta que essas empresas não querem qualquer tipo de regulação, mas sim estabelecer um mundo diferente, no qual os estados nacionais, os países e governos não tenham autoridade alguma - e que ela seja dada pelos grandes empresários e pelas big techs.

É uma distopia completa; um mundo no qual ficaremos na mão dessas pessoas. Isso é muito perigoso e eles têm força para tentar. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: