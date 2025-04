Petróleo cai US$1 com escalada de guerra comercial entre EUA e China

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de US$1 por barril nesta terça-feira, sendo negociados nas mínimas de quatro anos, já que os temores de recessão exacerbados pelo conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, compensaram a recuperação do mercado acionário.

Os contratos futuros do Brent fecharam em queda de US$1,39, ou 2,16%, a US$62,82 por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) caíram US$1,12, ou 1,85%, para US$59,58.

Os contratos futuros do Brent chegaram a cair mais de US$2 por barril durante a sessão.

Os dois índices de referência haviam caído 14% e 15%, respectivamente, na segunda-feira, após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, em 2 de abril, de "tarifas recíprocas" sobre todas as importações dos EUA.

Os EUA imporão uma tarifa de 104% sobre a China na quarta-feira, disse uma autoridade da Casa Branca, depois que Pequim não suspendeu suas tarifas retaliatórias sobre os produtos norte-americanos nesta terça-feira, em prazo estabelecido por Trump.

Ambos os índices de referência caíram mais de US$1 por barril após a notícia.

Nesta terça-feira, Pequim prometeu não se curvar ao que chamou de "chantagem" dos EUA, depois que Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 50% sobre os produtos chineses se o país não suspendesse sua tarifa retaliatória de 34%.

O Ministério do Comércio da China disse que o país "lutará até o fim", aumentando os temores de uma contração da economia global.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Ahmad Ghaddar em Londres; reportagem adicional de Katya Golubkova em Tóquio e Emily Chow em Cingapura)