EUA devem manter atual presença militar na Europa, diz general

Por Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - O principal general dos Estados Unidos na Europa disse nesta terça-feira que os Estados Unidos devem manter sua presença militar no continente do jeito que se encontra atualmente, enquanto o Pentágono revisa sua atuação global sob o presidente Donald Trump.

O Exército dos EUA tinha mais de 100.000 soldados na Europa após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, mas o general Christopher Cavoli disse que o número foi reduzido para 80.000.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, havia dito a seus pares europeus que eles não devem presumir que a presença dos EUA vai durar para sempre.

"Meu conselho é manter a postura da força como está agora", disse Cavoli aos parlamentares durante uma audiência do Comitê de Serviços Armados da Câmara.

Cavoli disse que o Exército norte-americano revisa periodicamente seus níveis de tropas na Europa desde 2022, quando Washington enviou milhares para o continente, mas recomendou não reduzir os níveis de tropas.

"Recomendei consistentemente durante todo esse período que mantivéssemos as forças que avançamos e devo continuar a fazê-lo, se solicitado", acrescentou.

A crença europeia nos EUA como o principal protetor do continente contra qualquer ataque da Rússia foi seriamente abalada pela tentativa de aproximação de Trump com Moscou e pela forte pressão sobre Kiev, enquanto busca acabar com a guerra.

A possibilidade de mudança na presença militar dos EUA na Europa ocorre em meio a preocupações sobre o futuro da Otan, aliança transatlântica que tem sido o alicerce da segurança europeia nos últimos 75 anos.

Perguntado se havia algum plano para deslocar forças do flanco oriental da Otan, Cavoli disse que as tropas se deslocam com frequência, mas acrescentou: "Os principais locais onde temos forças no momento são onde elas estão e é onde estou planejando mantê-las".

(Reportagem de Idrees Ali)