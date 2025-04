Trump não ligou para Bolsonaro durante ato pela anistia em São Paulo

É falso que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma ligação de Donald Trump durante o ato pela anistia realizado no último domingo na avenida Paulista, em São Paulo, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

Não há qualquer registro de que Bolsonaro tenha recebido uma ligação de Trump durante a manifestação.

O que diz o post

"Trump liga para Bolsonaro durante manifestação e faz ele chorar ao vivo", diz uma mensagem contida na publicação, que traz um vídeo reunindo imagens de Bolsonaro, Trump e do ato pela anistia na avenida Paulista.

Um narrador diz que "diante de milhões, Bolsonaro foi surpreendido" após um assessor lhe entregar um celular. O ex-presidente anunciou ao público que havia acabado de receber uma ligação de Trump, o que fez "a multidão explodir em gritos". Na suposta conversa, Trump teria dito para Bolsonaro "continuar firme" e "que ele não estava sozinho". "Ao ouvir estas palavras, Bolsonaro não conteve as lágrimas", completa o narrador.

Por que é falso

Não há registro de que Trump ligou para Bolsonaro durante ato. O UOL Confere pesquisou no Google (aqui e aqui, em inglês) por possíveis referências ao suposto telefonema de Trump para Bolsonaro, mas não encontrou qualquer menção ao fato na imprensa nacional ou internacional. Há apenas checagens feitas por agências verificadoras desmentindo a informação.

Casa Branca não menciona suposta conversa entre Trump e Bolsonaro. Uma busca no site oficial do governo norte-americano também não contém registros de que o presidente dos EUA tenha ligado para Bolsonaro no último domingo (aqui, em inglês).

Assessor não entregou celular a Bolsonaro durante discurso. Em toda a sua fala de cerca de 25 minutos no ato na Paulista (aqui e abaixo), Bolsonaro não recebeu qualquer aparelho celular de um assessor nem disse ao público presente que havia acabado de receber uma ligação de Trump, como afirmam os conteúdos enganosos.

Não há posts de Bolsonaro sobre suposta ligação de Trump. As redes sociais do ex-presidente (aqui, aqui, aqui e aqui) também não têm quaisquer postagens registrando o momento da suposta conversa por telefone entre ele e Trump durante a manifestação a favor da anistia.

Bolsonaro cita Trump duas vezes durante manifestação. Em seu discurso durante o ato na Paulista, o ex-presidente menciona o republicano duas vezes. Na primeira, diz que "graças a Deus Donald Trump se elegeu nos Estados Unidos e só tenho gratidão a ele" (aqui). Nna segunda, criticou o "ativismo judicial para cassar a direita, como cassaram Le Pen na França e como quiseram cassar Trump nos EUA" (aqui).

Ato de Bolsonaro na Paulista não reuniu milhões. De acordo com o Monitor do Debate Político, quase 45 mil pessoas compareceram à manifestação a favor da anistia (aqui). Já o Datafolha estimou o público em 55 mil pessoas (aqui). Ambas as medições apresentam números bem inferiores aos "milhões" a que se referem as postagens desinformativas.

