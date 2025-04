Petróleo volta a fechar em queda com confirmação de tarifa adicional dos EUA sobre a China

Os contratos futuros de petróleo inverteram o sinal no fim da sessão e voltaram a fechar o dia em queda nesta terça-feira, 8, depois de a Casa Branca confirmar a aplicação de tarifas totais de 104% sobre os produtos chineses. A preocupação dos investidores é que a guerra comercial desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provoque uma recessão global e enfraqueça a demanda pela commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio caiu 1,85% (US$ 1,12), fechando a US$ 59,58 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), cedeu 2,16% (US$ 1,39), alcançando US$ 62,82 o barril.

A guerra comercial entre EUA e China ganhou novos capítulos nesta terça-feira, com o fim do prazo estabelecido por Trump para que o país asiático desistisse de adotar tarifas retaliatórias de 34% sobre os produtos norte-americanos. Em vez disso, Pequim iniciou uma disputa contra os EUA na Organização Mundial do Comércio (OMC) e afirmou que "está pronta para lutar até o fim" contra as sobretaxas impostas por Washington.

No início da tarde, o governo norte-americano confirmou que aplicará uma tarifa adicional de 50% sobre a China a partir da quarta-feira, intensificando o sentimento de aversão ao risco em Wall Street e interrompendo a recuperação cautelosa dos contratos futuros de petróleo.

"Os riscos ainda estão inclinados para o lado negativo", afirmam analistas do ING. "É provável que vejamos uma escalada adicional [das disputas comerciais], o que só vai agravar as preocupações com o crescimento e com a demanda por petróleo."

Segundo analistas do ANZ Research, a "a perspectiva de uma demanda mais fraca por petróleo como resultado de uma guerra comercial cara assustou os investidores, com o Brent em queda de quase 14% desde que Trump anunciou as tarifas".

"A China já declarou que continuará a luta contra as tarifas, e alguns traders temem que o país possa reduzir ou até interromper totalmente as compras de petróleo dos EUA", diz Dennis Kissler, do BOK Financial. "Somado ao aumento da produção pela Opep+ [Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados], o petróleo ainda enfrenta obstáculos significativos."

*Com informações da Dow Jones Newswires