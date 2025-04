Quem é a DJ brasileira suspeita de chefiar rede de prostituição em Portugal

DJ brasileira presa em Portugal, por suspeita de chefiar rede de prostituição de luxo, nasceu em Dourados (MS), vive em Cascais e construiu nas redes a imagem de artista espiritualizada e empresária sensual à frente de spas de luxo.

Quem é a DJ

Rebeka Episcopo, conhecida como DJ Beka, é uma artista ítalo-brasileira nascida em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ex-modelo internacional, ela se lançou como DJ e produtora musical em Portugal durante a pandemia, quando, segundo afirmou, teve tempo para se dedicar integralmente à arte.

Ela construiu sua imagem com base em empoderamento feminino, espiritualidade e sucesso internacional. Em entrevista à revista Hooks, se descreveu como "girl boss" e afirmou inspirar outras mulheres a seguirem seus sonhos. "Acredite em você e faça valer a pena todos os dias", disse. Ao final da conversa, resumiu sua filosofia de vida com a frase: "Love is the cure - o amor é a cura".

Com carreira estabelecida em Portugal, Rebeka dizia, em entrevistas, ter morado em cidades como Bali, Milão, Paris, Barcelona e Atenas. Recentemente, atuava como residente em quatro clubes de Lisboa e era uma das fundadoras da produtora Adoya, que promovia festas com foco em sonoridades afro house e organic.

Sua presença digital reforçava uma imagem de sofisticação, sucesso e sensibilidade artística. No Instagram, onde soma mais de 65 mil seguidores, publicava bastidores de eventos, frases inspiradoras e registros sensuais nos ambientes dos spas.

No SoundCloud, onde tem mais de 7 mil seguidores, e em entrevistas a revistas internacionais como a Rolling Stone Africa, Beka reforçava sua imagem como artista conectada às raízes afro-latinas. Ela diz incorporar o idioma iorubá e elementos de tradições africanas em sua música eletrônica. Dizia que sua missão era "conectar culturas e gerações" por meio de batidas pulsantes de afro house.

Rebeka também se apresentava como empresária à frente de duas unidades do Nuru Spa, em Lisboa e Cascais. Nas redes, os estabelecimentos eram promovidos como espaços de bem-estar voltados a um público exclusivo, sempre com apelo visual de luxo e sensualidade.

A artista também colecionava feitos na música eletrônica, como o single Burumtu, que chegou ao top 20 do Afro House global no Beatport. Dizia ter ligação com a Pure Ibiza Radio e já produziu trilhas sonoras para desfiles de moda na São Paulo Fashion Week e na Milan Fashion Week.

Além de sua carreira musical, Rebeka teve destaque no mundo da moda ao assinar a trilha sonora do desfile do Ateliê Mão de Mãe, apresentado no São Paulo Fashion Week. Ela também colaborou com a marca durante a Milan Fashion Week, contribuindo com a música autoral "Lerê Lerê". Em ambos os eventos, Rebeka incorporou elementos da cultura brasileira. Como trechos de "Aquarela do Brasil" interpretados por Daniela Mercury, e utilizou atmosferas xamânicas para complementar as coleções apresentadas, conforme relatado pela Ego Notícias.

Operação em Portugal

Rebeka Episcopo foi presa dia 1º, em Portugal, durante a operação "Última Massagem". A ação policial desmantelou uma rede de prostituição de luxo com atuação em Lisboa e Cascais, que segundo as autoridades, era liderada pela DJ.

Ela foi detida junto a outras cinco pessoas, incluindo um policial afastado das funções. A justiça portuguesa decretou a prisão preventiva de Rebeka e de uma segunda brasileira apontada como braço operacional do esquema.

As investigações indicam que a rede aliciava mulheres brasileiras para atuarem em duas casas de massagem em território português. Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), os estabelecimentos — vinculados a Rebeka — funcionavam como fachada para exploração sexual.

Durante a operação, a polícia cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao grupo. Foram encontrados 107 mil euros em dinheiro vivo, uma pistola calibre 22, duas espingardas, munições e dispositivos eletrônicos como celulares, computadores e tablets.

As autoridades também investigam se o grupo fraudava o sistema previdenciário português. Documentos apreendidos podem comprovar que parte dos lucros não era declarada, e que mulheres trabalhavam sem registro legal.

Há indícios de que a rede possa ter conexões no Brasil, de onde partiriam algumas das mulheres aliciadas. A hipótese é que o nome e a imagem pública de Rebeka, associada ao luxo e à cena eletrônica europeia, tenham sido usados como atrativo para recrutamento.