Flávio Bolsonaro volta a elogiar projeto do governo contra roubo de celular

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elogiou hoje o projeto do governo Lula "Celular Seguro" durante a Comissão de Segurança Pública do Senado.

O que aconteceu

"Se for, na prática, o que estiver acontecendo com relação a esse projeto é uma coisa muito positiva", disse Flávio em referência ao programa. O senador afirmou que tinha um projeto semelhante em pauta no colegiado, mas retirou após ligação do secretário executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos.

Essa não é a primeira vez que o senador elogia uma proposta do governo na área da Segurança Pública: em dezembro de 2023, ele havia elogiado o mesmo projeto. "É uma iniciativa inteligente para tentar reduzir uma prática que aterroriza a população. Espero que surta efeito", disse ele, na ocasião.

É uma iniciativa administrativa que pode, sim, coibir o que alimenta esse ecossistema de roubos e furtos de celulares, para que as empresas e lojas que comercializam esses produtos fruto de roubo ou furto possam ser identificadas e penalizadas.

Flávio Bolsonaro, em reunião na comissão hoje

O aplicativo envia uma mensagem para o aparelho com queixa de roubo. A pessoa que estiver utilizando o celular será notificada para que vá até a delegacia regularizar a situação. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, essa mensagem poderá ser enviada tanto por SMS, quanto por WhatsApp pelos números 2025-3003 ou 2025-3000 (perfis verificados da pasta).

Para que o celular receba a mensagem, ele deverá estar no modo de recuperação. Esta opção foi acrescentada pelo ministério na atualização de dezembro de 2024, e bloqueia a linha telefônica e as contas vinculadas às instituições parceiras, mas sem desativar o IMEI (número de identificação único e global) do aparelho. No outro modo, de bloqueio total, o IMEI também é desativado, impossibilitando o uso do novo recurso.

A comunicação será feita mesmo se a pessoa alterar o chip do celular. Para isso, o sistema irá recuperar o IMEI do telefone, um número único que é uma espécie de "identidade" do aparelho na rede de celular.

O Celular Seguro está disponível tanto para Android, quanto para iOS. Basta pesquisar por "Celular Seguro BR" na loja de aplicativos. Para usá-lo, é necessário ter uma conta Gov.br.