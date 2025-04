EXCLUSIVO-MPF abre investigação preliminar para apurar compra de ativos do Banco Master pelo BRB, diz fonte

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal abriu nesta terça-feira uma investigação preliminar para apurar eventual ocorrência de "crime contra o sistema financeiro nacional" na compra de ativos do Banco Master pelo BRB, informou à Reuters uma fonte com conhecimento direto da iniciativa.

A fonte do MPF não forneceu detalhes sobre a investigação preliminar, que não foi tornada pública. Os promotores geralmente têm 30 dias para decidir se transformam uma notícia de fato, o nome técnico da investigação preliminar, em um inquérito criminal.

Representantes do Banco Master e do Banco de Brasília (BRB), que tem o governo do Distrito Federal como acionista majoritário, não responderam de imediato a pedidos de comentários.

A aquisição, anunciada no mês passado e ainda pendente de aprovação do Banco Central, fez as ações do BRB dispararem na semana passada, mas levantou questões sobre cerca de 23 bilhões de reais de ativos do Banco Master deixados de fora do negócio, incluindo produtos financeiros associados à estratégia agressiva de crescimento do banco.

(Reportagem de Ricardo Brito; Reportagem adicional de Luciana Magalhães, em São Paulo)