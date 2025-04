Indicado de Trump para a Nasa diz que agência dará prioridade a Marte

WASHINGTON (Reuters) - O escolhido pelo presidente Donald Trump para dirigir a Nasa dirá aos senadores na quarta-feira que a agência dará prioridade a uma missão a Marte, ao mesmo tempo em que observará que a maioria dos programas espaciais dos EUA está acima do orçamento e atrasada.

"Daremos prioridade ao envio de astronautas americanos a Marte. Ao longo do caminho, inevitavelmente teremos a capacidade de retornar à Lua e determinar os benefícios científicos, econômicos e de segurança nacional de manter uma presença na superfície lunar", disse Jared Isaacman, um empresário bilionário, em depoimento escrito para sua audiência de confirmação do Comitê de Comércio do Senado na quarta-feira.

A Reuters informou na segunda-feira que Isaacman disse à equipe do Senado na semana passada que o retorno de humanos à Lua antes que a China envie seus próprios astronautas para lá é um imperativo nacional.

(Reportagem de David Shepardson)