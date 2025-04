Gestante dá à luz após sobreviver a grave acidente com ônibus em MG

Uma mulher entrou em trabalho de parto logo após sofrer um grave acidente em Araguari (MG) na madrugada de hoje. Ela era uma das 46 pessoas que estavam a bordo do ônibus que capotou na MG-223.

O que aconteceu

Gestante é uma das sobreviventes da tragédia, e entrou em trabalho de parto pouco depois do acidente. Ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

O hospital confirmou ao UOL que realizou o parto da paciente. Entretanto, a instituição não deu mais detalhes sobre o estado de saúde da mãe ou do bebê.

A mulher estava no ônibus que capotou na madrugada de hoje em Araguari (MG). O veículo, com cerca de 46 ocupantes, ia de Anápolis (GO) à Ribeirão Preto (SP) quando o motorista perdeu a direção e capotou no entroncamento entre as rodovias MG-223 e LMG-413.

Onze pessoas morreram, sendo dez no local e uma no hospital. A informação é da Polícia Civil de Minas Gerais.

Acidente aconteceu por volta das 3h40. Após sair de Goiânia, o veículo fez paradas em Anápolis (GO) e em Caldas Novas (GO) para buscar passageiros. O acidente aconteceu no sentido Tupaciguara (MG) da via, próximo ao trevo de Queixinho.

O motorista perdeu o controle do ônibus, atravessou o canteiro central da via e capotou em uma alça de acesso. Alguns dos passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens, segundo os bombeiros.

Dois dos quatro mortos confirmados são crianças com idade estimada entre dois e quatro anos. As identidades deles não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros até o momento.

Nove dos feridos foram socorridos em estado grave e ao menos outros nove têm ferimentos leves, segundo os bombeiros. Outras 18 pessoas com lesões leves ou sem ferimentos aparentes recusaram atendimento. As vítimas foram encaminhadas para o hospital da Universidade Federal de Uberlândia e para a UPA de Araguari.

Motorista do ônibus sobreviveu e será ouvido pela polícia. O caso é investigado pela delegacia de Araguari.

Prefeitura de Araguari pede que população evite ir até UPA, que está superlotada com os pacientes feridos. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que "está acompanhando e dando total apoio possível, utilizando todos os meios necessários para auxiliar os hospitais da rede no atendimento às vítimas".

Viação Real Expresso lamentou o acidente. Em nota, a empresa afirmou que trabalha com as autoridades responsáveis "para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes".

Veículo seguia tombado na pista às 9h30. Seis ambulâncias, um caminhão e um guincho trabalhavam na ocorrência nesta manhã.