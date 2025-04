Deputado do PL critica roupa de petista que quer seu afastamento por faltas

O deputado estadual do Paraná Ricardo Arruda (PL) atacou a deputada Ana Júlia Ribeiro (PT) durante sessão legislativa, criticando a vestimenta da colega que pediu sua substituição na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alesp) por faltas.

O que aconteceu

Deputada do PT citou as quatro faltas de Arruda na CCJ e defendeu que ele deixe a comissão. Em plenário, Ana Ribeiro argumentou que o colega do PL falta muito na comissão e que, por isso, deve ser substituído.

Deputado do PL reagiu com fala misógina. "Essa deputada continua achando que ela está no diretório acadêmico da universidade dela, até pela roupa e fala dela", declarou em entrevista.

"Acho muito curioso porque não sei a diferença das minhas roupas para as outras deputadas", respondeu a petista. "Até onde eu sei, eu nunca tive problemas com as minhas roupas, com qualquer outro deputado, ou com qualquer agenda que fiz. Porque, inclusive, todos os outros deputados estão preocupados com o conteúdo que trabalhamos na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário."

Ana Ribeiro também criticou a postura do deputado em relação às obrigações parlamentares. "O regimento é claro: não há justificativa para faltas em comissão. Por isso, o deputado deve ser substituído na CCJ."

A deputado petista acrescentou que Arruda não comunicou antes sobre sua falta e nem indicou suplente, o que prejudicou o andamento da comissão. "Na tribuna, o senhor reclama que a CCJ não avança, mas nem sequer se faz presente. Se não valoriza esse espaço, não deveria ocupá-lo. Isso é hipocrisia", afirmou.

A deputada abriu um requerimento para a substituição do deputado do PL. "O Deputado Ricardo Arruda não compareceu às Reuniões da Comissão de Constituição e Justiça ocorridas nas datas de 18/03/2025, 24/03/2025, 25/03/2025 e 02/04/2025 (extrato de reuniões anexo a este requerimento - exceto do dia 02/04/2025, ainda não disponível no sistema) totalizando sua ausência em, 03 reuniões ordinárias e 01 reunião extraordinária, devendo, portanto, ser reconhecida a perda de lugar nos termos regimentais elencados", escreveu no requerimento para Ricardo Arruda.

Para o UOL, Ana Ribeiro disse que quem não respeita o espaço político não pode ocupá-lo." A participação ativa dos parlamentares é fundamental para assegurar a análise adequada das propostas em pauta. Faltas recorrentes comprometem tanto a eficiência quanto a representatividade do colegiado. É urgente reafirmar o compromisso com um Parlamento responsável e atuante. Quem não respeita esse espaço, não pode ocupá-lo", declarou a deputada do PT.

Arruda diz que ficará no cargo

O deputado do PL afirmou que permanecerá no cargo e disse que isso é "pura perseguição". " Eu lamento muito que uma deputada do PT né, como eu sou um deputado bolsonarista de direita, conservador, é uma perseguição, porque nunca ouve pedido da CCJ", declarou à imprensa.

Arruda disse que suas faltas tiveram justificativas. Alegou que faltou a uma das reuniões por questões de saúde e todas as ausências foram justificadas.

Para o bolsonarista, Ana Ribeiro não está preocupada com a CCJ. "A preocupação dela é atacar um deputado de direita aqui no Paraná".

O UOL entrou em contato com assessoria de Arruda e não houve posicionamento.