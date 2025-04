Pamplona Alimentos cresce 8% em receita em 2024, para R$ 2,4 bi, e lucra R$ 86 mi

São Paulo, 8 - A Pamplona Alimentos encerrou 2024 com receita de R$ 2,4 bilhões, alta de 8,26% em relação ao ano anterior, informou a companhia familiar catarinense em nota. O Ebitda da empresa especializada em carne suína atingiu R$ 186,6 milhões, crescimento de 352%. O lucro líquido somou R$ 86 milhões, frente a apenas R$ 1 milhão em 2023."O desempenho da Pamplona em 2024 foi impulsionado por ganho operacional. Focamos em otimizar os processos, nos investimentos em inovação visando torná-los mais eficientes", disse, na nota, a diretora-presidente da Pamplona, Irani Pamplona Peters. Ela destacou que fatores como a ampliação do portfólio, a valorização do dólar e a queda nos preços dos grãos também contribuíram para o resultado financeiro.A geração de caixa operacional cresceu cerca de 93% e chegou a R$ 120 milhões. "Esse crescimento expressivo foi impulsionado pela queda nos preços das commodities e pelos aprimoramentos nas granjas integradas de suínos, fatores que possibilitaram uma redução nos custos de produção e fortaleceram a competitividade da companhia no mercado", disse a executiva.A Pamplona também obteve desempenho equilibrado nos mercados interno e externo. No Brasil, a demanda por alimentos de maior qualidade e conveniência foi atendida com lançamentos como pizzas artesanais gourmet e mantas suínas. Já no exterior, o faturamento cresceu 25,95%, com destaque para a expansão no mercado asiático e o avanço na América do Norte.Para 2025, a empresa projeta manter o ritmo de crescimento com foco na ampliação da capacidade produtiva, diversificação do portfólio e valorização de produtos de maior valor agregado. "O cenário para 2025 é promissor, impulsionado por ganhos de eficiência e rentabilidade, além de investimentos contínuos em inovação e expansão", afirmou Irani Peters.