Premiê do Japão pede a Biden para dissipar preocupações sobre venda da US Steel

Por Kevin Buckland e Kiyoshi Takenaka

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que dissipe preocupações das comunidades empresariais japonesa e norte-americana sobre o status da aquisição da U.S. Steel pela da Nippon Steel <5401.T>.

Ishiba fez a solicitação em uma reunião online com Biden e o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., nesta segunda-feira, que abordou questões de segurança econômica e cooperação em segurança marítima no Mar do Sul da China, de acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Japão.

"O primeiro-ministro Ishiba destacou que a cooperação entre aliados e países com ideias semelhantes é indispensável para estabelecer cadeias de suprimentos resilientes e que é importante fazer esforços para garantir que as empresas possam investir com tranquilidade a fim de promover a segurança econômica", acrescentou.

O porta-voz confirmou que Ishiba mencionou o acordo entre a Nippon Steel e a U.S. Steel em particular.

O governo Biden adiou até junho uma ordem para que a Nippon Steel desista da compra da U.S. Steel, disseram as empresas no sábado, depois que o presidente norte-americano bloqueou anteriormente a aquisição de 14,9 bilhões de dólares por motivos de segurança nacional em 3 de janeiro.