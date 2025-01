"Biodeutsch" é eleita a "despalavra" do ano na Alemanha - Anualmente, especialistas escolhem um termo para representar expressões depreciativas. Júri diz que termo vencedor de 2024 tem conotação xenófoba, sendo usado para diferenciar "alemães legítimos" de outros cidadãos.Biodeutsch é a "despalavra" do ano de 2024, anunciou em Marburg nesta segunda-feira (13/01) o júri da campanha linguística anual "Unwort des Jahres" (Despalavra do Ano). A expressão – que significa "alemão biológico", em tradução livre – seria usada em contexto xenófobo e nacionalista, especialmente nas mídias sociais, de acordo com o júri do concurso.

"A divisão entre alemães supostamente 'legítimos' e alemães de segunda classe, que anda de mãos dadas com o uso de Biodeutsch, é uma forma de racismo cotidiano", afirmou o júri.

Originalmente, o termo tinha a intenção de ser irônico e satírico, explicaram os especialistas. No entanto, a palavra agora é claramente usada de forma racista e discriminatória porque representa a marginalização e a desvalorização dos alemães com histórico de migração.

A porta-voz do júri, Constanze Spieß, rejeitou a crítica de que o termo Biodeutsch é pouco conhecido. "A palavra é usada em público e nas mídias sociais, inclusive em discursos de políticos", disse ela à agência de notícias Katholische Nachrichten-Agentur (KNA).

Quase 650 palavras foram sugeridas

O termo Heizungsverbot ("proibição de aquecimento") ficou em segundo lugar na votação dos especialistas. Ele é usado no contexto de uma recente lei vigente na Alemanha, visando a troca de sistemas de calefação por gás por outros menos poluentes. O júri lembrou que a expressão é "enganosa e factualmente incorreta", pois o regulamento não proíbe o aquecimento, mas visa substituir os sistemas de calefação a gás por outros ecologicamente mais sustentáveis.

De acordo com o júri, foram recebidas quase 3.200 sugestões enviadas pelo público; nas quais 655 palavras foram propostas. Entretanto, a decisão foi tomada independentemente do número de menções para cada termo.

No que deve ter sido uma campanha conjunta organizada por ativistas dos direitos dos animais, o júri recebeu 1.227 inscrições somente para a palavra Tierwohl (bem-estar animal). Biodeutsch foi sugerida dez vezes.

O júri honorário do concurso é formado por linguistas e autores. Em 2023, a campanha linguística escolheu o termo Remigration (remigração) como uma "despalavra" do ano.

Palavra depreciativa do ano

A "despalavra do ano" visa promover a conscientização sobre termos que violam a dignidade humana e os princípios da democracia ou levam à discriminação.

Escolhida na Alemanha desde 1991, a "despalavra" de ordem política foi selecionada pela Sociedade da Língua Alemã até 1994, quando um júri independente em Darmstadt assumiu o projeto anual. Qualquer pessoa pode propor uma palavra e cabe ao júri tomar a decisão final.

Segundo os responsáveis pela seleção, entre sugestões enviadas ao colegiado pela população alemã, expressões linguísticas se tornam "despalavras" por serem pronunciadas de forma irrefletida ou com intenções dignas de crítica num contexto público.

md (DPA, KNA)