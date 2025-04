Por mais turistas, cidade japonesa 'envelopa' aeroporto com a Hello Kitty

A fim de atrair turistas, a província japonesa de Oita, no sudoeste do país, "envelopou" seu aeroporto com o tema Hello Kitty.

O que aconteceu

Para atrair os fãs do desenho, Oita também renomeou o lugar. Agora, ele se chama Aeroporto Oita Hello Kitty. A reformulação vai durar seis meses, até 13 de outubro, quando o aeroporto ganhará uma dose extra da fofura típica do país, conhecida em japonês como "kawaii".

A Hello Kitty está em todo lugar. Os passageiros que chegam e espiam pelas janelas do avião avistam a personagem desenhada na ponte de embarque. Ao se dirigirem à esteira de bagagens, se deparam com pôsteres da Hello Kitty arrastando uma mala e viajando em um avião em miniatura.

Aeroporto Hello Kitty de Oita, Japão Imagem: Sanrio Co./Divulgação

Hello Kitty não está sozinha no aeroporto de Oita. Estão com ela as amigas My Melody, Little Twin Stars e Pochacco —todas personagens da Sanrio, a empresa de merchandising por trás do universo Hello Kitty.

A reformulação do aeroporto quer aproveitar a onda da Expo Osaka 2025. A exposição tenta oferecer destinos alternativos aos aeroportos congestionados do Japão, que enfrenta um número recorde de turistas, informa reportagem da CNN Internacional. O boom do turismo —que atingiu o recorde de 10,5 milhões de visitantes nos primeiros três meses de 2025— deu impulso à quarta maior economia do mundo, mas criou dores de cabeça aos moradores locais.

Aeroporto Hello Kitty de Oita, Japão Imagem: Sanrio Co./Divulgação

Por que Oita?

A Sanrio administra em Oita um parque temático chamado Harmonyland. "Além de atrair visitantes das principais áreas metropolitanas, como de Tóquio e Kansai, existe o apelo da província de Oita e Kyushu, com fontes termais, natureza e culinária. Pretendemos alavancar a popularidade global dos personagens japoneses da Sanrio e seu parque temático", afirma a Sanrio em nota.

Oita fica a cerca de uma hora de avião de Osaka e quatro horas de trem. "Esperamos atrair mais turistas para Oita, principalmente aqueles que costumam visitar destinos de grande circulação, como Tóquio e Kyoto", diz o Departamento de Turismo da província de Oita.

Aeroporto Hello Kitty de Oita, Japão Imagem: Sanrio Co./Divulgação

A província fica a 64 quilômetros de Fukuoka, a maior cidade de Kyushu. Apesar disso, é mais popular entre japoneses do que entre visitantes internacionais. Quase 80% dos 530.033 visitantes registrados no mês passado eram turistas locais.

Esse não é o primeiro aeroporto japonês a receber o nome de personagens de desenho animado. Em 2015, a cidade central de Tottori renomeou seu aeroporto para Tottori Sand Dunes Conan Airport para homenagear "Case Closed", um mangá e anime japonês sobre um detetive infantil, Conan, que, à la James Bond, luta contra criminosos.

Já o Aeroporto Yonago Kitaro recebeu o nome da série de mangá e anime "GeGeGe no Kitaro". A saga acompanha a jornada de um garoto chamado Kitaro que luta contra demônios —yokai em japonês— para proteger os humanos.

Outros aeroportos também já apresentaram personagens populares. Super Mario Bros e Pokémon já foram estrelas de campanhas de turismo em aeroportos.

Até redes ferroviárias já foram rebatizadas. Com uma das maiores malhas do mundo, o país também já envelopou seus trens com alguns personagens, incluindo —adivinhe quem— a Hello Kitty.