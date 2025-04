Incêndio em lancha deixa 10 feridos em Maragogi; criança está entre vítimas

Dez pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, após uma lancha pegar fogo durante um passeio em Maragogi, área turística de Alagoas.

O que aconteceu

Cinco pessoas precisaram ser levadas a hospitais e outras cinco receberam primeiros socorros em uma UPA local. O incêndio na embarcação aconteceu na tarde de ontem na praia de Maragogi, que dá nome à cidade.

Criança e mulheres grávidas estão entre os feridos. Segundo o Governo do Estado de Alagoas, ficaram feridos no incêndio cinco homens, quatro mulheres (duas delas gestantes) e uma criança de três anos. As criança e as grávidas estavam com ferimentos leves.

Socorro aéreo. Dois homens, de 27 e 28 anos, precisaram ser levados em helicópteros do governo de Alagoas ao Hospital Geral do Estado. Uma mulher de 27 anos, também em estado grave, foi socorrida de ambulância à mesma unidade de saúde.

Vítimas mais graves têm estado de saúde estável. As três pessoas que foram levadas ao HGE estão com 30%, 25% e 17% do corpo lesionado pelo fogo. Outras duas pessoas levadas ao Hospital Regional do Norte não tiveram estado de saúde divulgado. As outras cinco vítimas levadas à UPA têm ferimentos leves e não correm risco de morte.

Polícia vai investigar o caso. A causa do incêndio ainda não foi identificada. O UOL procurou a prefeitura de Maragogi para saber se a lancha envolvida no acidente era regularizada e aguarda retorno sobre o assunto.