Gigantes da tecnologia ajudam exportadores da China para vender localmente

As gigantes chinesas de tecnologia Tencent e Douyin, da ByteDance, estão ajudando comerciantes internacionais a vender produtos no mercado interno. Os programas de apoio surgem em um momento em que as maiores empresas chinesas de tecnologia se mobilizam para apoiar Pequim diante das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

A Tencent anunciou na quinta-feira, 17, o lançamento de um programa para apoiar exportadores chineses no mercado interno por meio de sua plataforma de comércio eletrônico WeChat. O programa visa atingir 100 bilhões de yuans em vendas, o equivalente a US$ 13,69 bilhões, afirmou a empresa.

Este programa permitirá que exportadores chineses abram lojas online no WeChat usando um canal especial e, em alguns casos, poderão começar a operar sem depósitos. A empresa também oferecerá descontos e subsídios para apoiar exportadores chineses que vendem com as funções em tempo real do WeChat.

A Tencent também afirmou que ajudaria pequenas e médias empresas a se expandirem nos mercados do sudeste asiático usando sua plataforma Tenpay Global, uma plataforma global de pagamentos internacionais para empresas.

Da mesma forma, a Douyin, da ByteDance, uma versão chinesa do TikTok, anunciou na noite de quarta-feira o lançamento de um programa para ajudar exportadores a se expandirem nos mercados domésticos e reduzir sua dependência de pedidos internacionais. A empresa disse que forneceria canais específicos para exportadores chineses abrirem lojas na Douyin e ajudariam a reduzir seus custos operacionais.

A Douyin afirmou que forneceria a esses usuários crédito de capital de até 1 milhão de yuans e ofereceria 45 dias de financiamento sem juros, dentro de certos limites, para empresários qualificados.