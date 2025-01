AgRural:colheita de soja começa com chuva em MT; estiagem preocupa no Sul e em MS

São Paulo, 13 - A colheita da safra brasileira de soja 2024/25 já começou nos três Estados do Centro-Oeste e também no Paraná e em áreas irrigadas da Bahia e de Minas Gerais. Levantamento da AgRural mostra que 0,3% da área estimada para o Brasil estava colhida até quinta-feira passada, 9, em comparação com 2,3% um ano atrás.Em Mato Grosso, a preocupação é com as chuvas constantes. Embora a safra do Estado tenha grande potencial e ainda não haja queixas quanto à perda de qualidade dos grãos, a umidade dificulta a entrada das máquinas em campo, relatou a AgRural. No Sul do País e no sul de Mato Grosso do Sul, em contrapartida, o problema é a falta de chuvas regulares e o calor, que têm pressionado as lavouras em algumas áreas, especialmente naquelas em que a soja está enchendo grãos. Em dezembro, a AgRural estimou a produção brasileira de soja na safra 2024/25 em recordes 171,5 milhões de toneladas. A estimativa está em revisão e um novo número será divulgado ainda em janeiro. Colheita de milhoA colheita da primeira safra de milho 2024/25, o milho verão, atingiu 1,3% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, na quinta passada, ante 5,1% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. Como é comum nesta época do ano, os trabalhos estão concentrados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que têm calendário mais antecipado. SafrinhaCom a colheita da soja 2025/25 ainda lenta, a semeadura do milho safrinha 2025 está restrita a alguns talhões irrigados em Mato Grosso e Goiás. O padrão de chuvas frequentes e a prioridade no plantio da safrinha de algodão deixam os trabalhos do cereal ainda sem somar porcentual significativo. No Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul, há algumas movimentações em talhões de sequeiro, mas também sem somar porcentual.A AgRural estima a produção total de milho na safra 2024/25 em 121,3 milhões de toneladas. O número passará por revisão mensal na segunda quinzena deste mês.