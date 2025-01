Agências dos EUA alertam para possível tentativa de imitar ataque de Nova Orleans

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O FBI e o Departamento de Segurança Interna dos EUA alertaram nesta segunda-feira para uma possível ameaça à segurança pública por parte de extremistas violentos, que podem tentar copiar o ataque do Ano Novo em Nova Orleans, que matou 14 pessoas.

O alerta ocorre uma semana antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro.

"O FBI e o DHS (sigla em inglês do Departamento de Segurança Interna) estão preocupados com possíveis imitações ou ataques retaliatórios, por causa do apelo persistente do uso de atropelamentos por veículos como uma tática para aspirantes a agressores extremistas violentos", disseram as agências em um comunicado.

No início do dia de Ano Novo, mais de uma dúzia de pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas quando um homem bateu com uma caminhonete alugada em uma multidão de foliões, na Bourbon Street, em Nova Orleans.

O homem que realizou o ataque era um veterano do exército dos EUA que havia jurado lealdade ao Estado Islâmico e parece ter feito gravações condenando músicas, drogas e álcool.

As agências disseram que esses ataques, inspirados por organizações "terroristas" estrangeiras, foram realizados nos EUA e no exterior usando veículos alugados, roubados ou de propriedade pessoal.

Os agressores também podem tentar usar dispositivos explosivos improvisados para complementar um ataque com veículo, disseram.

(Reportagem de Jasper Ward)