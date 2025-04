Vigília, missa e caminhadas: o adeus dos argentinos ao papa

Os argentinos darão no próximo sábado o último adeus ao papa Francisco com uma missa na Catedral Metropolitana, uma vigília que começará na noite anterior e peregrinações a locais emblemáticos da terra natal do pontífice, aonde ele nunca retornou após assumir seu papado.

Às 10h locais, será celebrada na Catedral de Buenos Aires uma missa por Francisco, que foi o primeiro papa da América Latina e arcebispo nessa igreja até 2013.

O atual arcebispo, Jorge García Cuerva, convidou os fiéis à missa e a uma caminhada posterior ao redor da Praça de Maio, onde fica a catedral, no centro da capital argentina. "É um abraço simbólico que queremos dar de Buenos Aires em nosso querido papa, e, ao mesmo tempo, nos comprometermos com o seu legado a concretizar tantos ensinamentos que recebemos dele", disse Cuerva, em vídeo publicado no Instagram.

A cerimônia será o destaque de uma série de homenagens que começará na noite anterior, quando jovens políticos e ativistas darão início a uma vigília em frente à catedral. Durante a madrugada, eles vão acender tochas para acompanhar ao vivo o funeral em Roma, informou à AFP uma fonte do Sindicato dos Trabalhadores da Economia Popular (Utep), organização com a qual Jorge Bergoglio mantinha laços estreitos.

Padres convocaram comunidades de bairros populares para um almoço posterior na Praça de Maio juntamente com a Família Grande Lar de Cristo, rede de centros de tratamento de dependência química que recebeu um grande apoio do papa argentino.

"Depois, percorreremos em caravana os lugares que nos fazem lembrar os passos de Francisco pelas periferias: praças, hospitais, prisões, Lares de Cristo e santuários", divulgou o grupo de sacerdotes.

